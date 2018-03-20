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Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ

20 марта 2018, 12:09  •  161 • Украина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Межконтинентальные баллистические ракеты советского производства УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет") станут первыми носителями гиперзвуковых планирующих блоков новейшего российского комплекса "Авангард". Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В начале 2000-х годов с Украины за "газовые долги" были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ, после распада СССР хранившихся на складах в незаправленном состоянии - то есть практически новых, способных стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет. Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "с принятием на вооружение тяжелой ракеты РС-28 "Сармат" такие блоки будут устанавливаться и на нее".

Говоря о боевых характеристиках нового гиперзвукового боевого блока, источник отметил, что мощности установленного на нем ядерного боезаряда - "более 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте" - вполне достаточно для полного уничтожения "особо важных целей".

В настоящее время мощность боевого оснащения стратегических ядерных носителей РФ, США, Великобритании, КНР и прочих, как правило, не превышает 1 мегатонны. Самое мощное в истории взрывное устройство - испытанная в СССР в 1961 году термоядерная авиабомба АН 602 - 58 мегатонн.

ТАСС не располагает официальным подтверждением представленной источником информации. 

"Авангард" и УР-100Н УТТХ 

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство заключило контракт на производство гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард". Впервые о нем рассказал 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Позже командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что испытания "Авангарда" успешно завершены.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область), испытывался с 2004 года. Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

Новый комплекс должен встать на боевое дежурство, как сообщал ранее ТАСС другой источник в оборонке, не позже 2019 года после успешного контрольного запуска. При этом отмечалось, что число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.

Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, состоит 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса - около 100 тонн, забрасываемая - около 4,5 тонн.

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