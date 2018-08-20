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Источник: Осенние выборы в Донбассе отложат до более благоприятного времени
20 августа 2018, 15:09 • 78 • Политика
Выборы глав ДНР и ЛНР отменили за три месяца до голосования.
Выборы глав Донецкой и Луганской народных республик были перенесены с ближайшей осени на неопределенный срок. Решение было принято под влиянием совокупности факторов и согласовано с Москвой. В ближайшее время об этом объявят официально, сообщают источники в ЛНР и ДНР.
Уточняется, что среди причин переноса выборов называют отсутствие прямой необходимости переизбрания руководства республик, возможность введения новых санкций и риски для минских переговоров. Также источники намекают, что существуют риски военного обострения.
В качестве примера приводятся выборы ноября 2014 года. Тогда из-за этого оказались сорваны самые первые Минские соглашения и возобновлены военные действия в регионе.
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