Источник: Осенние выборы в Донбассе отложат до более благоприятного времени

Выборы глав ДНР и ЛНР отменили за три месяца до голосования.

Выборы глав Донецкой и Луганской народных республик были перенесены с ближайшей осени на неопределенный срок. Решение было принято под влиянием совокупности факторов и согласовано с Москвой. В ближайшее время об этом объявят официально, сообщают источники в ЛНР и ДНР.

Уточняется, что среди причин переноса выборов называют отсутствие прямой необходимости переизбрания руководства республик, возможность введения новых санкций и риски для минских переговоров. Также источники намекают, что существуют риски военного обострения.

В качестве примера приводятся выборы ноября 2014 года. Тогда из-за этого оказались сорваны самые первые Минские соглашения и возобновлены военные действия в регионе.