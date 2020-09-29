Источник опроверг планы об отставке Васильева с поста главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев не собирается досрочно покидать свой пост. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил «РИА Новости» источник в правительстве республики.

«Владимир Васильев находится в здании правительства и продолжает свою работу в штатном режиме. Никаких разговоров о досрочной отставке не было. Информация вышла с сомнительными ссылками на непонятные источники», — рассказал собеседник информагентства.

Вместе с тем на текущий момент в управлении пресс-службы и информации главы и правительства Дагестана отказались давать комментарии.

Ранее в этот же день РБК сообщило, что 71-летний Васильев может досрочно покинуть свой пост, так как у него есть «определенные проблемы со здоровьем». В качестве замены рассматривается кандидатура сенатора от Ставропольского края, 55-летнего генерал-полковника Сергея Меликова.

В июне прошлого года Васильев был госпитализирован в Москве. Как сообщала «Газета.ру», его срочно увезли на лечение из-за воспаления легких.

Владимир Васильев был назначен врио главы республики в октябре 2017 года, а через год его официально утвердил в должности Госсовет Дагестана. До этого Васильев был лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме.