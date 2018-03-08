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Источник: Новак обсудил с Шефчовичем намерение Украины наложить арест на активы «Газпрома»
08 марта 2018, 19:09 • 445 • Украина
Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил с зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем намерение Украины наложить арест на активы «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения компанией постановления Стокгольмского арбитражного суда.
Александр Новак РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник, который знаком с ходом переговоров.
Отмечается, что Шефчович выразил недоумение в связи с данной ситуацией. При этом, по словам источника, он заверил Новака, что Украина «обещала этого не делать».
Ранее министр энергетики России Александр Новак не исключил возможности встречи с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем для обсуждения решения Стокгольмского арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза».
Член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил последствия для Украины и Европы из-за расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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