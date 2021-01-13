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Источник назвал вероятную дату послания президента Федеральному собранию

13 января 2021, 18:15  •  10 • Политика
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля. Об этом в среду, 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
«Похоже, в середине февраля», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.
В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года.
Президент России обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год.
В 2020 году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось 1 час и 12 минут. В ходе мероприятия российский лидер, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.
17 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Мероприятие впервые прошло в формате видео-конференц-связи на фоне эпидемической обстановки с коронавирусом. Глава государства находился в своей рeзиденции в Нoво-Огаревo.
При этом присутствовали элементы прямой линии: у россиян была возможность задать вопросы главе государства через приложение «Москва — Путину».
За почти 4,5 часа президент ответил более чем на 50 вопросов журналистов и обращений, поступивших в call-центр от граждан.

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