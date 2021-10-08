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Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"

08 октября 2021, 08:35  •  449 • Политика
Источник назвал радикальное решение официальной Москвы в случае, если НАТО "не придёт в себя". Речь идёт о планах альянса выслать восемь сотрудников представительства России при НАТО, которые якобы являются разведчиками. Кроме того, число аккредитаций для России намерены сократить до 10.
По данным источников газеты "Коммерсант", такие решения альянса не пугают Москву - более того, ввиду последних событий власти России готовы на более радикальные шаги, которые никак не скажутся на нашей стране.
Как объяснили источники в беседе с журналистами, сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО прекращено по инициативе альянса после возвращения Крыма на Родину, а двусторонние заседания не проводились уже более двух лет. Поэтому ввиду намерений НАТО Россия может оставить при альянсе хоть одного человека - этого будет достаточно, считает один из собеседников газеты.
"Если альянс не придёт в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там", - объяснил ещё один источник.

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