Источник назвал причину резкого ухода Грызлова с заседания ОБСЕ

По словам источника в российской делегации, причиной такого шага постпреда России стало выступление украинского представителя Евгения Марчука, обсуждавшего вопрос, не имеющий отношения к урегулированию в Донбассе и Минским соглашениям.

По словам источника в российской делегации, постоянный представитель России на переговорах по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов резко покинул заседание ОБСЕ, проходившее в Минске, из-за того, что представитель Киева стал обсуждать вопросы, никакого отношения не имеющие к Минским соглашениям.

Встреча контактной группы проходила в Минске во вторник, 4 декабря. Взяв слово, Евгений Марчук заговорил о ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Как позднее написала на своей странице в Facebook вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко, представляющая в гуманитарной подгруппе Киев, она и ее коллеги хотели призвать СММ ОБСЕ после «керченского инцидента» немедленно приступить к усиленному мониторингу акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Как отметил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, в ходе заседания Киев пытался заставить всех перейти к обсуждению ситуации в Черном море. А это никак не относится к вопросам Минских соглашений, которыми занимается контактная группа.

Кроме того, на Азовское море мандат Специальной мониторинговой миссии не распространяется. А необходимое для этого отдельное разрешение получить очень сложно, отмечает «РИА Новости».