Источник назвал идею Турчинова о создании дополнительной армии на Украине «просто словами»

Планы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова по созданию дополнительной армии в стране вряд ли будут реализованы. Об этом сообщает корреспондент RT со ссылкой на источник в Черниговском военном комиссариате.

«Идея Александра Турчинова создать дополнительную армию — это просто слова. Потенциальных солдат внесут в списки, о которых через месяц забудут. Для создания полноценных военизированных общин надо проводить регулярные учения, оказывать потенциальным солдатам психологическую помощь», — объяснил собеседник RT.

По его словам, у Киева на подобные цели не хватает средств.

«Но на эти цели на Украине просто нет денег. Посмотрите, сколько не готовых к войне молодых людей оказывается на передовой. А что говорить о запасе?» — уточнил он.

Источник RT в украинской партии «Народный фронт» подтвердил, что у страны нет возможности подготовить к потенциальной войне 500 тыс. военнослужащих.

«Заявление Александра Турчинова — это пока только пиар. На Украине нет возможности эффективно подготовить к войне 500 тыс. человек. В лучшем случае СНБО получит отписки, а в худшем — тишину», — объяснил он.

Ранее Турчинов заявил, что на Украине появится резервная армия, что позволит создать полумиллионное войско для защиты от масштабного военного нападения любого агрессора.