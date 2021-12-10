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Источник назвал единственное условие, при котором Шольц заморозит "Северный поток - 2"
10 декабря 2021, 08:45 • 82 • Политика
Газета Financial Times со ссылкой на собственные источники назвала единственное условие, при котором новый канцлер Германии Олаф Шольц примет решение о заморозке газопровода "Северный поток - 2". Оказалось, что вступивший в должность новый канцлер является сторонником этого проекта.
Как сообщили источники в администрации нового канцлера, единственной причиной для блокировки газопровода может стать только военный конфликт между Россией и Украиной. По данным газеты, ни при каких других условиях в администрации Шольца даже не намерены рассматривать варианты блокировки газопровода.
В целом отмечается, что новое правительство Германии в этом вопросе намерено продолжить линию предшественницы Шольца - Ангелы Меркель. Никаких существенных изменений в отношениях с Россией не предвидится.
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