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Источник назвал дату возвращения Антонова в США
20 июня 2021, 08:30 • 64 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов отправится в Вашингтон в воскресенье, 20 июня, сообщил ТАСС информированный источник.
«Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте», — сообщил собеседник агентства в воскресенье.
Антонов покинул Вашингтон 21 марта.
В ходе прошедшего 16 июня в Женеве саммита российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом было принято решение о возвращении послов двух стран на места своей работы.
На следующий день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Москва исходит из того, что посол России в США Анатолий Антонов следующую рабочую неделю проведет уже в Вашингтоне.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возвращение послов России и США в столицы стран является важным жестом, так как наличие послов, а не их заместителей в столицах, всегда позволяет более активно вести разговор, с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов.
В свою очередь посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что вернется в Москву в ближайшее время, чтобы продолжить работу над реализацией указаний Байдена, обозначенных в Женеве, включая указания в сфере стратегической безопасности.
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