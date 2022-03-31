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Источник: на защиту Днепропетровска переброшено 40 тысяч ВСУшников и 5 тысяч наёмников
31 марта 2022, 07:35 • 102 • Украина
Генштаб ВСУ перебросил в Днепропетровск 40 тысяч военных ВСУ и 5 тысяч наёмников ЧВК, которые должны удержать восточный фронт от окружения.
Секретные данные раскрыл Telegram-каналу «Резидент», источник в Офисе президента.
«Последние 10 дней из Западной Украины перебросили РСЗО и танки, операция проходила секретно, а технику перевозили ночью по одной единице, чтобы не попасть под удар авиации», — говорится в сообщении.
Напомним, по непроверенной информации, днепропетровский олигарх Игорь Коломойский в последний месяц активно продвигает идею создания «Днепропетровской народной республики», которую должна миновать спецоперация России.
«Главное условие — не бомбить город и промышленные объекты, а особенно — еврейский центр «Менора», куда «не должен упасть ни один снаряд». Со своей стороны олигарх обещает отвести ВСУ и дать коридор для прохождения ВС РФ, если ему и еврейской общине города будут даны гарантии безопасности», — пишет Telegram-канал «Нетленка».
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