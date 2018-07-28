Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека ОДКБ

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия считает непрофессиональными заявления МИД Армении о необходимости смены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Об этом заявил в субботу ТАСС высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

"Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам - членам ОДКБ "начать процесс замены генсека организации", - отметил собеседник агентства. - Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства".

Источник подчеркнул, что Ереван должен сам направить письменное уведомление в Организацию договора о коллективной безопасности, только тогда будет запущена процедура прекращения полномочий генсека. "Если в Ереване решили, что господин Хачатуров теперь их не устраивает на данном посту, то от Армении в ОДКБ должно поступить соответствующее письменное уведомление, и только после этого будет запущена официальная процедура, и не "замены генсека", а прекращения его полномочий", - обратил внимание собеседник.

Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ, генерал-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Хачатуров заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд общей юрисдикции Еревана в субботу рано утром освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов (около $10 тыс.). Ереван в субботу предложил членам ОДКБ начать процесс замены генсека после предъявленных ему обвинений.