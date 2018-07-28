Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Тайные» встречи: в конгресс США внесена резолюция с призывом запретить Трампу в...
Совет Федерации завершил весеннюю сессию
"Умные и красивые едут в Одессу": На Украине решили отпугнуть туристов от Крыма ...
«Угроза раздувается специально»: почему Трамп заявил Совету нацбезопасности о во...
Главная / Политика

Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека ОДКБ

28 июля 2018, 15:54  •  108 • Политика

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия считает непрофессиональными заявления МИД Армении о необходимости смены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Об этом заявил в субботу ТАСС высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

"Сегодня МИД Армении озвучил удивляющее своим непрофессионализмом предложение странам - членам ОДКБ "начать процесс замены генсека организации", - отметил собеседник агентства. - Слышать подобные заявления тем более странно, что произошедшие в Армении перемены не отразились на коллективе внешнеполитического ведомства, которое еще недавно и представило ОДКБ кандидатуру Хачатурова и, самое главное, отлично знает процедуру, согласно которой именно Армения должна запустить процесс отзыва генерального секретаря, являющегося представителем этого государства".

Источник подчеркнул, что Ереван должен сам направить письменное уведомление в Организацию договора о коллективной безопасности, только тогда будет запущена процедура прекращения полномочий генсека. "Если в Ереване решили, что господин Хачатуров теперь их не устраивает на данном посту, то от Армении в ОДКБ должно поступить соответствующее письменное уведомление, и только после этого будет запущена официальная процедура, и не "замены генсека", а прекращения его полномочий", - обратил внимание собеседник.

Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ, генерал-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Хачатуров заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд общей юрисдикции Еревана в субботу рано утром освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов (около $10 тыс.). Ереван в субботу предложил членам ОДКБ начать процесс замены генсека после предъявленных ему обвинений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
28 июля 2018, 12:39
Косачев сообщил об отзыве законопроекта об аккредитации визовых центров
26 июля 2018, 21:39
Карасин: политдиректоры "нормандской четверки" затрагивали вопрос референдума в Донбассе
27 июля 2018, 13:54
Госдума завершила самую длинную за 19 лет сессию

28 июля 2018, 15:54
Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека ОДКБ
28 июля 2018, 12:39
В "Справедливой России" опровергли информацию об объединении с ЛДПР
27 июля 2018, 04:09
Мария Бутина пожаловалась на проблемы с питанием в изоляторе в США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 июля 2018, 11:10
Донбасский референдум. Бессилие американского президента
27 июля 2018, 04:40
Крестный ход и розжиг Дякулы
24 июля 2018, 14:39
Порошенко пытался уже и Богу взятку дать
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
24 июля 2018, 22:54
«Бил по террористам»: зачем Израиль сбил сирийский самолет
26 июля 2018, 23:39
Covert Shores: Русский «Посейдон» смоет Америку ядерным цунами
23 июля 2018, 03:12
Усик и неадекваты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.