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Источник: МОК направил приглашения на ОИ биатлонистам Бабикову, Кайшевой и Акимовой

23 января 2018, 16:54  •  73 • Политика

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) внес в число приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане только Антона Бабикова, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с процессом согласования списка МОК.

"В список приглашенных на Игры биатлонистов вошли только Бабиков, Кайшева и Акимова", - сказал источник. Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион Сочи по биатлону Антон Шипулин.

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