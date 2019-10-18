Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся в Сочи 22 октября и обсудят вопросы сирийского урегулирования. Американцы разочаровали своих союзников - сирийских курдов, оставив их один на один с турецкими войсками, а теперь пытаются остановить Эрдогана политическими методами.

Сюжет: Войны XXI века

9 октября турецкие войска вторглись на приграничную территорию Сирии, находящуюся под контролем курдов, положив начало операции «Источник мира». Американцы тут же фактически предали своих союзников - сирийских курдов: Дональд Трамп вывел войска США из Сирии. «Пусть Сирия и Асад защищают курдов и воюют с Турцией за свою землю. Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устроит, будь то Китай, Россия или Наполеон Бонапарт», - написал американский президент в твиттере. Таким образом Трамп своими руками фактически похоронил все достижения Штатов в регионе. Захват сирийскими войсками Рожавы без единого выстрела — это победа не только для президента Сирии Башара Асада, но и для Ирана, ведь они давно добиваются, чтобы американцы покинули коридор между Северным Ираком и Восточной Сирией.

Кто такие курды и почему с ними воюет Турция?

«Цель операции — разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии, в результате чего в Сирии будет создана зона безопасности, куда вернутся сирийские беженцы»,- заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в рай. Вот только вряд ли реальные намерения Эрдогана такие уж благие. На словах Турция декларирует борьбу с Исламским государством* (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран), но на деле реальный враг турецкого правительства – независимые курдские образования.

Курды всегда были для Турции «больной мозолью». Так сложилось исторически, и продолжается по сей день. «Разобраться» с курдами всегда было очень желаемо для турецких правителей: в стране долгое время запрещался курдский язык, а сами курды официально звались «горными турками».

Но курды – этнос, разделенный в веках, так и не потерял своей национальной идентичности. Своей родиной курды считают Курдистан – мечтая создать это никогда не существовавшее государство, части которого находятся на территориях Турции, Сирии Ирака и Ирана. Воинственные и гордые курды всегда считали себя отдельным народом и стремились к независимости. До и после распада Османской империи репрессии и массовые убийства курдов приводили к многочисленным восстаниям. По приблизительным подсчетам, в период 1925—1927 гг. было убито до полумиллиона курдов. После поражения Османской империи в Первой мировой войне курдам, согласно Севрскому договору 1920 года, на небольшой части их национальной территории все-таки была предоставлена независимость. Но Турция, которой оружием, деньгами и военными инструкторами помогла советская Россия, ликвидировала независимый Курдистан. Массовые восстания курдов на территории современной Турции происходили в 1928, 1930, 1937 годах.

По теме 871 Президент Турции обосновал право Анкары на проведение военной операции в Сирии Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет полное право проводить трансграничную операцию в соседней Сирии благодаря соглашению двух стран, подписанному в 1998 году.

Абсолютное большинство населения Курдистана составляют этнические курды, в основном сунниты, хотя среди них есть и шииты, и сторонники старинного языческого культа езиды. Отряды курдов являются боевым крылом ПДС (партии Демократический Союз), тесно сотрудничающей с непримиримым врагом турецкого правительства РПК (Рабочей партией курдов), лидер которой Абдулла Оджалан отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Поддерживаемая турецкими курдами сирийская автономия «Рожава», расположенная на южной границе с Турцией – для Эрдогана с самого начала страшный сон.

Курды и война в Сирии

Когда в Сирии началась гражданская война, курды сначала находились в оппозиции правительству Башара Асада. В 2012 г. произошли значительные столкновения между курдскими формированиями и правительственными войсками. Их причиной стало фактическое провозглашение суверенитета Сирийского Курдистана, когда 12 июля 2012 г. в Эрбиле был создан Высший курдский совет, в состав которого вошли представители партии Демократический Союз и Курдского национального совета.

Однако после того, как активизировались радикальные исламисты и главным оппонентом Асада стало экстремистское «Исламское государство», ведущее боевые действия против курдов в Ираке. Сирийские курды вынуждены были встать на защиту своих территорий, и фактически перестали вступать в конфронтацию с правительственными войсками Сирии, обратив все усилия на сопротивление продвижению войск ИГ. Сирийские курды сформировали органы власти, отряды YPG и успешнее вели войну с террористами ИГ, чем регулярная сирийская армия. Курдские ополченцы стали ключевым союзником США в борьбе с группировками исламистов. На данный момент на подконтрольным курдам территориях в лагерях и тюрьмах территориях содержатся тысячи захваченных в плен боевиков ИГ, и в случае с серьезными столкновениями с турецкой армией у курдов может не хватить ресурсов на их охрану.

Мир всполошился

США осудили действия Турции, заявив, что Эрдоган несет ответственность за усиление боевиков, ведь курдские ополченцы стали ключевым союзником США в борьбе с группировками ИГ.

В среду Палата представителей США подавляющим большинством голосов осудила решение президента Дональда Трампа, который вывел войска из северо-восточных районов Сирии, что расчистило путь туркам.Посол США в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон призывает Турцию «прекратить подрывать кампанию по разгрому «Исламского государства», прекратить создавать угрозу для мирных жителей, прекратить наступление и объявить прекращение огня немедленно». Официальный Дамаск посчитал происходящее вооруженной агрессией.

А вот Совет безопасности ООН так и не смог осудить турецкую операцию, ограничившись в своей резолюции выражением озабоченности по поводу возможного ухудшения гуманитарной ситуации на северо-востоке Сирии и побегов боевиков. Однако после заседания США, Китай и пять европейских членов совета – Великобритания, Франция, Германия, Польша и Бельгия – по отдельности призвали Турцию прекратить наступление, но в заявлении Совета Безопасности такого призыва нет. А уже к вечеру четверга СМИ сообщили, что прибывшему в Анкару вице-президенту США Майку Пенсу удалось договориться с Эрдоганом о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 дней. Трамп тут же поспешил назвать четверг «великим днем для цивилизации».

А что Россия?

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган собрались встретиться в Сочи 22 октября и обсудить вопросы сирийского урегулирования. На фоне международных санкций заполучить такого сильного союзника, как Эрдоган, России было бы выгодно, еще и Штатам нос утереть. Геополитические и финансовые интересы сторон тоже со счетов сбрасывать нельзя. Россия всегда поддерживала Асада, а курды хоть и не на стороне Асада, но и не в конфронтации к нему.

Поэтому прав Пентагон в том, что Эрдоган поддерживает ИГ своей якобы антитеррористической операцией. Пока Штаты успели запрыгнуть в последний вагон и на Эрдогана надавить: на 120 дней операция в Сирии приостановлена. А России можно просто наблюдать, как турки и американцы собственноручно рушат все достижения за пять лет.