«Источник мира». Участники операции с турецкой стороны • 88 • Аналитика









Очередное вторжение

Необходимо напомнить, что турецкие войска уже не в первый раз входят на территорию Сирии – причем без какого-либо разрешения со стороны Дамаска. Ранее Турция осуществляла операции на чужой территории и достигла определенных успехов, хотя не обошлось без проблем и потерь. «Источник мира» становится новой попыткой решить свои задачи на чужой территории.



Как и в прошлые разы, Турция не спешит раскрывать все подробности наступления и свои планы. В частности, не сообщается численность и структура сил вторжения. Однако поток новостей из района боевых действий позволяет составить, как минимум, самую общую картину. На ее основе можно сделать оценки и прогнозы относительно дальнейшего развития событий с военной точки зрения.



В операции «Источник мира» вновь задействованы разные рода войск и виды вооруженных сил. Основная работа ложится на сухопутные войска в лице пехоты, танков и артиллерии. Их поддерживают военно-воздушные силы. Также к боевой работе привлечены некоторые группировки, лояльные Анкаре и конкурирующие с другими местными организациями.



Совместными усилиями армия и группировки собираются вытеснить Отряды народной самообороны курдов и Сирийские демократические силы из приграничных районов – «с целью обеспечения безопасности». По сути, Турция пытается избавиться от неугодных ей организаций, расположившихся в непосредственной близости от ее границы.



Порядок вторжения

ВС Турции приступили к решению боевых задач днем 9 октября. Первыми к боевой работе приступили истребители-бомбардировщики F-16C/D из состава ВВС. Какое из соединений задействовали для нанесения авиаударов – пока не уточнялось. Возможно, это была 132-я эскадрилья, участвовавшая в операции «Оливковая ветвь» в начале прошлого года.







Через несколько часов началась сухопутная часть операции. Батареи самоходной артиллерии с позиций на турецкой территории нанесли удары по нескольким объектам противника; стрельба велась через границу. В течение некоторого времени артиллерия сухопутных войск и ударная авиация работали совместно, поражая цели на разной глубине.



Днем 9 октября в СМИ появились сообщения о выдвижении сухопутных войск турецкой армии к сирийской границе. На дорогах, ведущих к сопредельному государству, были замечены бронемашины разных классов, транспорт с личным составом и техника обеспечения. При этом численность турецкой группировки и список задействованных формирований пока остается неизвестной.



Поздним вечером того же дня турецкое военное ведомство сообщило о начале нового этапа «Источника мира». Армия Турции вошла на сирийскую территорию. Наступление войск началось в трех точках границы. Турецкие военные получили поддержку со стороны Сирийской национальной армии.



Согласно данным турецкого министерства обороны, за первые часы операции «Источник мира» авиация и артиллерия нанесли удары по 181 объектам противника. Успешность ударов не уточнялась. 10 октября удары по целям продолжились. Насколько эффективной является работа ВС Турции – пока до конца не ясно.



Турецкой армии помогает т.н. Сирийская национальная армия. Это одна из группировок, противостоящих официальному Дамаску и пользующихся поддержкой Анкары. В этой организации состоит несколько тысяч вооруженных бойцов, в т.ч. ранее воевавших в составе иных группировок.





Участники операции

Турция не сообщает подробности текущей операции, но можно сделать некоторые выводы. Турецкие ВВС в рамках «Источника мира» представлены, как минимум, одной эскадрильей истребителей-бомбардировщиков. Также к работе могут привлекаться 142-я разведывательная эскадрилья и военно-транспортные подразделения.







Сухопутные войска, по всей видимости, представлены несколькими бригадами разного назначения – вероятно, из близлежащих регионов. К операции привлекли пехотные части, танкистов, артиллеристов и т.д.



В зависимости от обстановки на фронте, успехов или потерь, ВС Турции могут привлечь к боевой работе новые подразделения и части. Прежде всего, это касается формирований сухопутных войск. Также возможна ротация эскадрилий ВВС. Таким образом, армия, решая поставленные боевые задачи, получает возможность проверить свои навыки, а также продолжить подготовку личного состава.



Потенциал лояльной Анкаре СНА ограничен. Как и другие группировки, эта «армия» представляет собой пехотное формирование с ограниченными количествами техники, зачастую импровизированной. Материально-техническое обеспечение СНА далеко от идеала. Немногочисленная и плохо оснащенная группировка может работать только на вторых ролях и лишь оказывать некоторую поддержку полноценной армии, представляющей Турцию.



Возможные итоги

В операции «Источник мира» участвует ограниченная межвидовая группировка, представляющая сухопутные войска и военно-воздушные силы. Помощь им оказывают лояльные вооруженные отряды. По-видимому, турецкое командование считает такую группировку достаточной для решения поставленных военных и политических задач.



Целью операции является нанесение поражения нескольким организациям, считающимся в Анкаре террористическими. В их число попадают курдские Отряды народной самообороны – давний противник турецкой армии. Планируется очистить от противника часть сирийской территории вдоль турецкой границы на глубину в несколько десятков километров.







Курдское ополчение имеет достаточную численность, но оснащенность оставляет желать лучшего. С точки зрения материальной части и возможностей оно уступает своим противникам – даже при поддержке со стороны СДС.



Тем не менее, борьба с курдами вряд ли будет простой, быстрой и победоносной. ВС Турции не в первый раз сталкиваются с этим противником, и результаты предыдущих боев далеки от желаемых Анкарой. Отряды самообороны хорошо обучены и являются одной из самых сильных группировок в регионе. Выдавить их с занимаемых позиций за пределы приграничной «зоны безопасности» будет крайне трудно.



В связи с этим армия Турции может понести существенные потери в живой силе и технике. Первые сообщения такого рода появились уже 10 октября. Сначала курдские отряды сообщили бое в районе г. Телль-Абъяд, в ходе которого подбили четыре турецких танка; пятеро танкистов погибли. Вскоре СДС сообщили в бое рядом с г. Рас-эль-Айн и гибели 14 турецких бойцов. Турецкие военные, в свою очередь, сообщают об уничтожении более сотни бойцов противника – с начала операции.



Результаты текущей операции неясны и непредсказуемы. С равной вероятностью стоит ожидать решение поставленных задач, возврат на исходные позиции или изменение линий соприкосновения. Дополнительным фактором становится международная обстановка. Ряд зарубежных государств осудил действия Турции, а некоторые даже перешли к открытым угрозам в адрес Анкары.



Очевидно, что армия Турции в ходе операции «Источник мира» воюет далеко не «в полную силу», но даже в этом случае имеет количественное и качественное превосходство над противником. Однако такое превосходство вовсе не гарантирует победу. Межвидовая группировка ВС Турции, созданная для новой операции, имеет равные шансы на успех и неудачу. Она может заслужить звание победоносной, но при этом нельзя исключать сценарий, в котором она понесет потери и не справится с поставленными задачами. 9 октября вооруженные силы Турции начали операцию «Источник мира», официальной целью которой является создание зоны безопасности на севере Сирии. Анкара желает разгромить несколько вооруженных группировок и тем самым решить некоторые свои политические задачи. Для борьбы со своими противниками турецкая армия готова выставить свою межвидовую группировку. Некоторые подробности ее развертывания уже известны.Необходимо напомнить, что турецкие войска уже не в первый раз входят на территорию Сирии – причем без какого-либо разрешения со стороны Дамаска. Ранее Турция осуществляла операции на чужой территории и достигла определенных успехов, хотя не обошлось без проблем и потерь. «Источник мира» становится новой попыткой решить свои задачи на чужой территории.Как и в прошлые разы, Турция не спешит раскрывать все подробности наступления и свои планы. В частности, не сообщается численность и структура сил вторжения. Однако поток новостей из района боевых действий позволяет составить, как минимум, самую общую картину. На ее основе можно сделать оценки и прогнозы относительно дальнейшего развития событий с военной точки зрения.В операции «Источник мира» вновь задействованы разные рода войск и виды вооруженных сил. Основная работа ложится на сухопутные войска в лице пехоты, танков и артиллерии. Их поддерживают военно-воздушные силы. Также к боевой работе привлечены некоторые группировки, лояльные Анкаре и конкурирующие с другими местными организациями.Совместными усилиями армия и группировки собираются вытеснить Отряды народной самообороны курдов и Сирийские демократические силы из приграничных районов – «с целью обеспечения безопасности». По сути, Турция пытается избавиться от неугодных ей организаций, расположившихся в непосредственной близости от ее границы.ВС Турции приступили к решению боевых задач днем 9 октября. Первыми к боевой работе приступили истребители-бомбардировщики F-16C/D из состава ВВС. Какое из соединений задействовали для нанесения авиаударов – пока не уточнялось. Возможно, это была 132-я эскадрилья, участвовавшая в операции «Оливковая ветвь» в начале прошлого года.Через несколько часов началась сухопутная часть операции. Батареи самоходной артиллерии с позиций на турецкой территории нанесли удары по нескольким объектам противника; стрельба велась через границу. В течение некоторого времени артиллерия сухопутных войск и ударная авиация работали совместно, поражая цели на разной глубине.Днем 9 октября в СМИ появились сообщения о выдвижении сухопутных войск турецкой армии к сирийской границе. На дорогах, ведущих к сопредельному государству, были замечены бронемашины разных классов, транспорт с личным составом и техника обеспечения. При этом численность турецкой группировки и список задействованных формирований пока остается неизвестной.Поздним вечером того же дня турецкое военное ведомство сообщило о начале нового этапа «Источника мира». Армия Турции вошла на сирийскую территорию. Наступление войск началось в трех точках границы. Турецкие военные получили поддержку со стороны Сирийской национальной армии.Согласно данным турецкого министерства обороны, за первые часы операции «Источник мира» авиация и артиллерия нанесли удары по 181 объектам противника. Успешность ударов не уточнялась. 10 октября удары по целям продолжились. Насколько эффективной является работа ВС Турции – пока до конца не ясно.Турецкой армии помогает т.н. Сирийская национальная армия. Это одна из группировок, противостоящих официальному Дамаску и пользующихся поддержкой Анкары. В этой организации состоит несколько тысяч вооруженных бойцов, в т.ч. ранее воевавших в составе иных группировок.Турция не сообщает подробности текущей операции, но можно сделать некоторые выводы. Турецкие ВВС в рамках «Источника мира» представлены, как минимум, одной эскадрильей истребителей-бомбардировщиков. Также к работе могут привлекаться 142-я разведывательная эскадрилья и военно-транспортные подразделения.Сухопутные войска, по всей видимости, представлены несколькими бригадами разного назначения – вероятно, из близлежащих регионов. К операции привлекли пехотные части, танкистов, артиллеристов и т.д.В зависимости от обстановки на фронте, успехов или потерь, ВС Турции могут привлечь к боевой работе новые подразделения и части. Прежде всего, это касается формирований сухопутных войск. Также возможна ротация эскадрилий ВВС. Таким образом, армия, решая поставленные боевые задачи, получает возможность проверить свои навыки, а также продолжить подготовку личного состава.Потенциал лояльной Анкаре СНА ограничен. Как и другие группировки, эта «армия» представляет собой пехотное формирование с ограниченными количествами техники, зачастую импровизированной. Материально-техническое обеспечение СНА далеко от идеала. Немногочисленная и плохо оснащенная группировка может работать только на вторых ролях и лишь оказывать некоторую поддержку полноценной армии, представляющей Турцию.В операции «Источник мира» участвует ограниченная межвидовая группировка, представляющая сухопутные войска и военно-воздушные силы. Помощь им оказывают лояльные вооруженные отряды. По-видимому, турецкое командование считает такую группировку достаточной для решения поставленных военных и политических задач.Целью операции является нанесение поражения нескольким организациям, считающимся в Анкаре террористическими. В их число попадают курдские Отряды народной самообороны – давний противник турецкой армии. Планируется очистить от противника часть сирийской территории вдоль турецкой границы на глубину в несколько десятков километров.Курдское ополчение имеет достаточную численность, но оснащенность оставляет желать лучшего. С точки зрения материальной части и возможностей оно уступает своим противникам – даже при поддержке со стороны СДС.Тем не менее, борьба с курдами вряд ли будет простой, быстрой и победоносной. ВС Турции не в первый раз сталкиваются с этим противником, и результаты предыдущих боев далеки от желаемых Анкарой. Отряды самообороны хорошо обучены и являются одной из самых сильных группировок в регионе. Выдавить их с занимаемых позиций за пределы приграничной «зоны безопасности» будет крайне трудно.В связи с этим армия Турции может понести существенные потери в живой силе и технике. Первые сообщения такого рода появились уже 10 октября. Сначала курдские отряды сообщили бое в районе г. Телль-Абъяд, в ходе которого подбили четыре турецких танка; пятеро танкистов погибли. Вскоре СДС сообщили в бое рядом с г. Рас-эль-Айн и гибели 14 турецких бойцов. Турецкие военные, в свою очередь, сообщают об уничтожении более сотни бойцов противника – с начала операции.Результаты текущей операции неясны и непредсказуемы. С равной вероятностью стоит ожидать решение поставленных задач, возврат на исходные позиции или изменение линий соприкосновения. Дополнительным фактором становится международная обстановка. Ряд зарубежных государств осудил действия Турции, а некоторые даже перешли к открытым угрозам в адрес Анкары.Очевидно, что армия Турции в ходе операции «Источник мира» воюет далеко не «в полную силу», но даже в этом случае имеет количественное и качественное превосходство над противником. Однако такое превосходство вовсе не гарантирует победу. Межвидовая группировка ВС Турции, созданная для новой операции, имеет равные шансы на успех и неудачу. Она может заслужить звание победоносной, но при этом нельзя исключать сценарий, в котором она понесет потери и не справится с поставленными задачами. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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