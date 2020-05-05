Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Главная / В России

Источник: Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку

05 мая 2020, 21:35  •  79 • В России

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку. Источник «Комсомольской правды» подтвердил эту информацию, добавив, что чиновник переходит на другую работу.

«Комсомолка» обратилась за официальным комментарием в городскую администрацию, однако там эту новость пока не комментируют. На странице Владимира Панова в социальных сетях - также тишина.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Добавим, что в среду, 6 мая, должно состояться внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода в удаленном режиме. На нем депутаты рассмотрят вопрос об отставке Панова и назначат исполняющего обязанности мэра города.

Кстати, ранее газета «КоммерсантЪ» писала, что Владимир Панов собирается на работу в «Росатом» на должность спецпредставителя по Арктике в ранге советника гендиректора.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

СПРАВКА «КП»

Владимир Панов родился в Горьком 10 октября 1975 года. Окончил школу № 40 с физико-математическим уклоном в Нижнем Новгороде, получил образование экономиста-менеджера в ННГУ имени Лобачевского.

В 1997 году Панов поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, одновременно применяя полученные знания на практике. В то же время его избрали членом совета директоров завода «Минвата». С 2001 по 2004 год был индивидуальным предпринимателем - занимался розничной торговлей одеждой.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно уходит в отставку.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

С 2006 по 2007 год Владимир Панов занимал должность главы МСУ города Кстово и председателя думы Кстова I созыва. Но у него произошел конфликт с частью депутатского корпуса, и около года дума фактически не работала из-за того, что более половины депутатов сложили свои мандаты в знак протеста против политики Панова. А на досрочных выборах в декабре 2007 года он снова был избран депутатом кстовской гордумы второго созыва.

С 2010 по 2015 год Владимир Панов был депутатом думы Нижнего Новгорода V созыва и председателем постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям. Кроме того, с 2010 по 2016 год занимал пост секретаря КСПО ВПП «Единая Россия» по Московскому району Нижнего Новгорода.

В 2015 Панов стал депутатом думы Нижнего Новгорода VI созыва, а 18 сентября 2016 года его избрали депутатом Госдумы РФ. С 2015 года Владимир Панов - председатель регионального отделения ООО «Опора России», с 2017 года - член Генерального совета партии «Единая Россия».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
04 мая 2020, 21:35
Юлия Тимошенко сказочно разбогатела в тюрьме
04 мая 2020, 22:35
Бывший политтехнолог Зеленского: "Тимошенко показала элите Украины, что за ней стоят люди в США"
04 мая 2020, 22:05
«Будут заслушаны рекомендации»: Путин проведёт 6 мая совещание по ситуации с COVID-19
05 мая 2020, 16:35
Эксперт: Американцы закупают из стран бывшего СССР технику, чтобы испытывать на своей броне наши снаряды
05 мая 2020, 19:35
Путин обсудил с Лукашенко коронавирус и Парад
05 мая 2020, 13:05
Для заведений площадью менее 20 кв. м: в России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
01 мая 2020, 20:10
Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"
05 мая 2020, 07:10
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
30 апреля 2020, 00:05
«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолабораторий США на границе с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.