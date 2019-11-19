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Источник: Маас не сможет посетить линию соприкосновения в Донбассе из-за погодных условий

19 ноября 2019, 00:40  •  56 • Украина

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не сможет посетить линию соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины из-за погодных условий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в МИД Германии.

"Из-за погодных условий поездка туда министра Мааса не сможет состояться", - отметили в ведомстве. В то же время там подтвердили планы главы МИД посетить во вторник Киев, где Маас намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и своим коллегой Вадимом Пристайко.

Ранее в понедельник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил журналистам, что на украинском треке "речь идет о том, какие новые конкретные шаги можно достичь на саммите "нормандской четверки". По его словам, "поездка министра преследует цель на месте узнать, что достигнуто за последние недели", а также остановиться на темах, которые в настоящий момент требуют особого внимания.

В новость были внесены изменения (23:27 мск) - добавлены подробности.

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