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Источник из Панджшера сообщил о проваленной атаке талибов*

30 августа 2021, 23:30  •  83 • В мире
В Панджшере силы сопротивления сумели отбить атаку боевиков "Талибана"* на один из аванпостов.
В провинции, которая отказалась переходить под контроль талибов, сообщили о нападении боевиков на один из аванпостов. По информации источника из афганского региона, атаку удалось отбить.
Сообщается, что провокация со стороны "Талибана" произошла вечером в понедельник, 30 августа, в западной части Панджшера.
Силы национального сопротивления дали отпор. Источник уточняет, что среди талибов есть погибшие и раненые.
После сорванной атаки ситуация в регионе стабилизировалась, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Афганистане представители "Талибана" проводят переговоры с силами Панджшера.
Эта провинция на данный момент является единственным организованным очагом противостояния талибам. Силы сопротивления возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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