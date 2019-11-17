Источник: ФСБ исключила из вещдоков корабли Украины до рассмотрения дела моряков в суде

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидаемую передачу кораблей украинской стороне.

24 украинских моряка были задержаны в ноябре 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе и в рамках обмена с РФ удерживаемыми лицами вернулись домой в начале сентября этого года.

В свою очередь адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил ТАСС, что "следователь своим постановлением может вынести решение о том, чтобы исключить корабли из числа вещественных доказательств до рассмотрения дела в отношении моряков в суде".

По его словам, согласно постановлению трибунала ООН по морскому праву, "Россия должна вернуть моряков и конфискованные корабли Украине". "Моряки в настоящее время дома, корабли тоже должны быть перегнаны", - сказал защитник.

Полозов также заявил, что защите осталось ознакомиться еще с пятью томами уголовного дела. "С тех пор как моряки вернулись домой, их никто не вызывал на следственные действия. Защитники на сегодняшний день ознакомились с 20 томами уголовного дела, осталось еще 4-5 томов", - рассказал он.