Источник: ЕС расширил черный список в отношении России из-за выборов в Крыму

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Совет ЕС принял решение внести еще пять крымских чиновников в черный список для России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом сообщил в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.

"Совет ЕС принял решение внести еще пять физических лиц в черный список, связанный с действиями по подрыву суверенитета Украины, в контексте организации в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года", - сказал он. Он отметил, что данное решение "вступит в силу со вторника, после его публикации в Официальном журнале ЕС".

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов ограничительных мер ЕС: секторальные экономические санкции, черные списки индивидуальных физических и юридических лиц, а также пакет санкций в отношении Крыма.

Секторальные меры первоначально ввели 31 июля 2014 года, они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Они продлеваются раз в полгода, их последняя редакция действует до 31 июля 2018 года.

Второй блок - индивидуальные ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые связи. Он был принят в рамках официально утвержденной главами МИД ЕС в 2014 году стратегии непризнания вхождения Крыма в состав РФ. Эти меры действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.