Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пашинян не побрился к встрече с Путиным, но разговаривал по-русски
Враги нашего врага или Второй фронт США
«Таких роботов у них нет»: смогут ли американцы создать аналоги российских боевы...
Порошенко приветствовал введение новых санкций ЕС из-за проведения выборов в Кры...
Главная / Украина

Источник: ЕС расширил черный список в отношении России из-за выборов в Крыму

14 мая 2018, 15:09  •  82 • Украина

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Совет ЕС принял решение внести еще пять крымских чиновников в черный список для России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом сообщил в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.

"Совет ЕС принял решение внести еще пять физических лиц в черный список, связанный с действиями по подрыву суверенитета Украины, в контексте организации в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года", - сказал он. Он отметил, что данное решение "вступит в силу со вторника, после его публикации в Официальном журнале ЕС".

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов ограничительных мер ЕС: секторальные экономические санкции, черные списки индивидуальных физических и юридических лиц, а также пакет санкций в отношении Крыма.

Секторальные меры первоначально ввели 31 июля 2014 года, они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Они продлеваются раз в полгода, их последняя редакция действует до 31 июля 2018 года.

Второй блок - индивидуальные ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые связи. Он был принят в рамках официально утвержденной главами МИД ЕС в 2014 году стратегии непризнания вхождения Крыма в состав РФ. Эти меры действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

Воссоединение Крыма с Россией

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
14 мая 2018, 10:09
Попытка прорыва: «Двухсотые» потери в боях под Горловкой
14 мая 2018, 15:09
Европейские санкции в отношении России в связи с Украиной. Досье
14 мая 2018, 16:54
СМИ: Судья на Украине взял самоотвод по делу о демонстрации советской символики из-за деда-ветерана

13 мая 2018, 15:09
Ахтунг! Зеппельт!
14 мая 2018, 15:09
Источник: ЕС расширил черный список в отношении России из-за выборов в Крыму
14 мая 2018, 13:39
Порошенко приветствовал введение новых санкций ЕС из-за проведения выборов в Крыму
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 мая 2018, 21:54
Нездоровая конкуренция: как Варшава пытается остановить строительство «Северного потока — 2»
12 мая 2018, 22:39
«Грандиозная стройка»: как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов
12 мая 2018, 11:24
Стало известно, почему «Панцирь-С1» не отразил израильскую атаку
10 мая 2018, 18:39
«Попытка поторговаться»: в России ответили на решение Гаагского суда по компенсации за крымские активы
10 мая 2018, 09:09
Будущее России — это Медведев
07 мая 2018, 19:09
Воля для шестерых: как сложилась судьба пожизненно осуждённых, которым удалось выйти на свободу
13 мая 2018, 15:09
Ахтунг! Зеппельт!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.