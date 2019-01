Источник CNN в Белом доме под видом сенсации почти повторил сказанное Трампом

Президент США Дональд Трамп намерен выступить перед нацией с экстренным обращением. Источник CNN раскрыл детали этого обращения.

Впрочем, все мы понимаем, что официального подтверждения информации не было. По словам собеседника журналистов, Трамп намерен озвучить предложение, связанное с выходом из тупиковой политической ситуации в США – она связана с шатдауном.

Трамп допустил шатдаун, заявив, ранее, что не станет идти на уступки по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой. По словам источника, он и теперь не намерен отказываться от этого проекта – Трамп все еще хочет получить деньги. ЧП в США он тоже объявлять не планирует, добавил собеседник журналистов. Какой именно вариант решения проблемы будет предложен Трампом, неясно.

Об обращении к нации Трамп заявил накануне на личной странице в социальной сети Twitter. Там он говорил, что планирует говорить о приостановке работы правительства, а также гуманитарном кризисе в США. Таким образом, источник CNN в принципе не сказал ничего нового.

Напомним, работа правительства частично остановлена с 22 декабря в США, это и есть так называемый шатдаун. Кризис произошел из-за разногласий в Конгрессе по вопросу выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.