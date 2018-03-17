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Источник: британской стороне дадут необходимое время для закрытия генконсульства
17 марта 2018, 12:39 • 200 • Политика
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия даст Великобритании необходимое время для закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге, сроки завершения работы будут определены в соответствии с международными нормами. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в МИД РФ.
"Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения", - сказал собеседник агентства.
"Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения", - сказал собеседник агентства.
В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.
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