Источник: Аваков и Коломойский имеют зуб на Ермака • 109 • Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак обзавёлся мощными врагами: министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский.



Об этом говорится в статье «Украинской правды» «Войны на Банковой. Как Ермак съедает друзей Зеленского», со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.



«Мало того, что глава ОПУ не может похвастаться большой армией поклонников, то он еще и постепенно обрастает новыми, порой чрезвычайно мощными, врагами.



Первым из них стоит упомянуть олигарха Игоря Коломойского.



Второй потенциальный противник руководителя Офиса — глава МВД Арсен Аваков. Их неприязнь началась с попытки Ермака прощупать почву в парламенте и собрать голоса за отставку Авакова.



Министр о такой работе сразу узнал, заблокировал ее и “обратился за разъяснениями”», — цитирует издание собеседника.



А, по словам источника из самого приближенного окружения Игоря Коломойского, олигарх не воспринимает Ермака и говорит, что не может «”секретарь президента” управлять страной".



Собеседник издания в окружении министар МВД Авакова рассказал, что Ермак открестился от инициативы отставки Авакова:



«Но Аваков точно знает, что он. Арсен таких попыток еще со времен Порошенко пережил массу, поэтому особо не обращает внимания. Но Офис должен понять, что так "втихаря" такие вопросы не решаются».



На вопрос «Украинской правды» сам глава ОП Ермак ответил, что «к компетенции руководителя Офиса президента не входит решение кадровых вопросов в Верховной Раде».



По данным «Украинской правды», отдельный трек напряжения между главами МВД и ОПГ— вопросы войны. Аваков — единственный из правительства, кто позволил себе публично требовать отставки Витольда Фокина с Трехсторонней группы после его скандальных заявлений. Того Фокина, которого в ТКГ привел Ермак.



Так же, глава МВД занимает категорическую позицию в истории с «вагнеровцами», требуя наказать виновных в срыве операции. Хотя публично этого никогда и не озвучит.



Как пишет издание, неожиданных врагов Ермаку может подбросить его война с первым заместителем главы ОПГ Трофимовым, так как, последний имеет очень тесные отношения с главным представителем политических интересов Рината Ахметова Вадимом Новинским. С оппозиционером Трофимов сблизился по «церковной линии», ведь оба являются видными прихожанами УПЦ Московского патриархата.



По словам бывшего главы ОП Андрея Богдана, к его увольнению приложил руку Коломойский. И сейчас, как рассказывают собеседники издания, олигарх снова пытается повлиять на замену руководителя ОП.



«Беня сейчас вообще перестал общаться с Офисом. Уже несколько месяцев. Но он обзванивает параллельно людей и передает "приветы". Так звонит и говорит: "Передайте этому (Ермаку — УП), что ему осталось два месяца. Что это значит, не ясно. Но звучит сильно», — рассказывал «Украинской правде» не под запись один из тех, через кого подобный «привет» передавался.



В то же время, отмечается, что Ермак имеет уникальное влияние на президента Владимира Зеленского: ни одино публичное мероприятие президента не происходит без Ермака. Более того, многие депутаты и члены правительства жалуются, что не могут попасть на встречу с Зеленским без Ермака.



«Если вы обратите внимание, Андрей обычно сидит или стоит по правую руку от Зеленского. Мы уже даже шутим, что правое ухо президента на аутсорсе у Ермака. И вы себе просто не представляете, как это сильно работает. Он может убедить Володю, что стена черная, когда она белая», — говорит один из влиятельных «слуг народа».

Глава Офиса президента Андрей Ермак обзавёлся мощными врагами: министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский.Об этом говорится в статье «Украинской правды» «Войны на Банковой. Как Ермак съедает друзей Зеленского», со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.«Мало того, что глава ОПУ не может похвастаться большой армией поклонников, то он еще и постепенно обрастает новыми, порой чрезвычайно мощными, врагами.Первым из них стоит упомянуть олигарха Игоря Коломойского.Второй потенциальный противник руководителя Офиса — глава МВД Арсен Аваков. Их неприязнь началась с попытки Ермака прощупать почву в парламенте и собрать голоса за отставку Авакова.Министр о такой работе сразу узнал, заблокировал ее и “обратился за разъяснениями”», — цитирует издание собеседника.А, по словам источника из самого приближенного окружения Игоря Коломойского, олигарх не воспринимает Ермака и говорит, что не может «”секретарь президента” управлять страной".Собеседник издания в окружении министар МВД Авакова рассказал, что Ермак открестился от инициативы отставки Авакова:«Но Аваков точно знает, что он. Арсен таких попыток еще со времен Порошенко пережил массу, поэтому особо не обращает внимания. Но Офис должен понять, что так "втихаря" такие вопросы не решаются».На вопрос «Украинской правды» сам глава ОП Ермак ответил, что «к компетенции руководителя Офиса президента не входит решение кадровых вопросов в Верховной Раде».По данным «Украинской правды», отдельный трек напряжения между главами МВД и ОПГ— вопросы войны. Аваков — единственный из правительства, кто позволил себе публично требовать отставки Витольда Фокина с Трехсторонней группы после его скандальных заявлений. Того Фокина, которого в ТКГ привел Ермак.Так же, глава МВД занимает категорическую позицию в истории с «вагнеровцами», требуя наказать виновных в срыве операции. Хотя публично этого никогда и не озвучит.Как пишет издание, неожиданных врагов Ермаку может подбросить его война с первым заместителем главы ОПГ Трофимовым, так как, последний имеет очень тесные отношения с главным представителем политических интересов Рината Ахметова Вадимом Новинским. С оппозиционером Трофимов сблизился по «церковной линии», ведь оба являются видными прихожанами УПЦ Московского патриархата.По словам бывшего главы ОП Андрея Богдана, к его увольнению приложил руку Коломойский. И сейчас, как рассказывают собеседники издания, олигарх снова пытается повлиять на замену руководителя ОП.«Беня сейчас вообще перестал общаться с Офисом. Уже несколько месяцев. Но он обзванивает параллельно людей и передает "приветы". Так звонит и говорит: "Передайте этому (Ермаку — УП), что ему осталось два месяца. Что это значит, не ясно. Но звучит сильно», — рассказывал «Украинской правде» не под запись один из тех, через кого подобный «привет» передавался.В то же время, отмечается, что Ермак имеет уникальное влияние на президента Владимира Зеленского: ни одино публичное мероприятие президента не происходит без Ермака. Более того, многие депутаты и члены правительства жалуются, что не могут попасть на встречу с Зеленским без Ермака.«Если вы обратите внимание, Андрей обычно сидит или стоит по правую руку от Зеленского. Мы уже даже шутим, что правое ухо президента на аутсорсе у Ермака. И вы себе просто не представляете, как это сильно работает. Он может убедить Володю, что стена черная, когда она белая», — говорит один из влиятельных «слуг народа». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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