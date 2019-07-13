Истинный рыночный кидала — США

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Покровский Александр

Есть такой город Мариуполь на берегу Азовского моря. Входит в состав Донбасса изначально. Более того, является его главным портом, воротами в мир для продукции многочисленных предприятий региона. Да в нём и самом два металлургических гиганта, дававших некогда весомый процент в министерские сводки ещё Советского Союза. Расплачивался за это, правда, жёлтым небом, но тут уж ничего не поделаешь.

Мариуполь как ключ к Донбассу

В общем, этот город — ключевой пункт Донбасса с 500 тысячами населения, которое весной 2014 года практически полностью и с большим энтузиазмом поддержало провозглашение Донецкой Народной Республики.

Но, как и множество предприятий Донецкого бассейна, значительная доля мариупольской промышленности была под контролем олигархической империи Рината Ахметова. Собственно, и остаётся, но мы пока смотрим на ситуацию августа 2014 года.

Пока население этого реально русского города пребывало в эйфории от событий «Русской весны» в Донбассе, 9 мая 2014 года в город вошли так называемые «добровольческие батальоны». Не встречая сопротивления (ополчение здесь было слабое, оно только формировалось и вооружено было охотничьими ружьями), они штурмом взяли и разгромили городской отдел милиции. Начался настоящий террор против активистов ДНР, запугивание остального населения. Надо признать, что после Одессы это было эффективно. Город замер. Референдум 11 мая о независимости ДНР был практически сорван — работало лишь несколько участков.

Судя по тому, что такой финт удался только в Мариуполе, а также по тому, что отряд «Восток» сильного командира донецких ополченцев Александра Ходаковского собирался, но отчего-то не дошёл до этого города (как, впрочем, и некоторые другие отряды), за этими событиями, надо предполагать, была рука как раз Рината Ахметова. Тем более что сам Ходаковский как-то весьма обтекаемо говорил о своих отношениях с олигархом в ответ на обвинения в его прямой связи с ним.

Ринат Ахметов. Фото: SARYMSAKOV ANDREY / Shutterstock.com

Донецк Ахметову был тогда не по зубам, а вот Мариуполь он отдавать никак не хотел. Возможно даже, из вполне положительных намерений, не желая ему судьбы Славянска или того же Донецка месяцем позднее. А скорее потому, что в условиях олигархической войны с Игорем Коломойским, который взял под полный контроль порт в Одессе, Ахметову ради вывоза своей продукции до смерти необходимо было сохранить за собой порт на Азовском море. А гарантий в те дни, что пророссийские власти ДНР его ему оставят, не было никаких.

Впрочем, это неважно. Факт в том, что в Мариуполе формально правил ставленник киевского режима (а вернее, Ахметова) Сергей Тарута, и с точки зрения военной в августе 2014 года город был практически пуст. Какие-то небольшие подразделения украинской армии, карательные батальоны в окрестностях и всё.

Но к августу это, казалось, не имело значения. Или имело в том смысле, чтобы дополнительно не озлоблять и без того поддерживающее повстанцев население. В августе армия, как всякая военная организация, превосходящая любых партизан и любое ополчение, фактически додавливала повстанцев, почти расчленив контролируемую ими территорию. Ополчение сражалось героически, украинские войска терпели серьёзные поражения и потери, но это была именно организация, на которую повстанцам не хватало элементарно времени и… организаторов. Точнее, последних было слишком много, и у каждого была своя армия.

Но в то же время подспудно эта организация ковалась. Не без помощи России, конечно, не будем делать невинные глаза. Признавать это официально не нужно, но все в Донбассе знают, что Россия вполне себе зеркально отвечала на американские действия на той стороне. США отправляли своих инструкторов в украинские войска, и от России в Донбасс шли военные отпускники. Запад засылал своих наёмников и целые польские подразделения, а из России в Донбасс прорывались добровольцы.

Как бы то ни было, к середине августа количество перешло в качество. И когда уже, казалось, победа в Донбассе была в руках Киева, сразу несколько мощных ударов потрясли всю украинскую группировку. И после череды котлов и разгромов ополчение в своём освободительном походе вышло к Мариуполю. До города оставалось не более пяти километров.

Сопротивления практически не было. Армия урок Иловайска впитала и выбиралась от назревавшего нового котла под Волновахой. Каратели, как и всякие каратели, годные на террор против мирняка, разбегались вообще отчаянно. Причём сами же в том признаются в позднейших воспоминаниях.

То есть в мемуарах, конечно же, все сражались «героически», но пальцы мемуаристов вот какие слова выбивали на клавиатуре:

В самом Мариуполе началась паника — люди массово стали выезжать, многие силовики — милиция, СБУ — уже снимали погоны, переодевались и готовились встречать "новую власть", "имевшие только лёгкое стрелковое вооружение маломотивированные бойцы не смогли оказать серьёзного сопротивления…", "Даже такой заминки хватило, чтобы бойцы роты успели погрузиться в «Газель» и отойти...", "Срочно переброшенный прямо с парада в Киеве батальон Национальной Гвардии с гаубицами Д-30 и бронетехникой, который должен был занять позиции под Мариуполем в направлении удара, по не совсем ясным причинам покинул позиции и ушёл…", "Мы бросились в «КамАЗы» и стали ехать очень-очень быстро прямо по подсолнухам…"

Фото: rospoint / Shutterstock.com

Выполнение договора и срыв договорённостей

И вот тут… наступление ополчения остановилось. В пяти километрах от города, который уже никто не защищал, а быстро-быстро ехал по подсолнухам!

Зато вдруг очень осмелели все прокиевские деятели в Мариуполе. Пока ополчение стояло на месте, местные силовики вновь надели прежние погоны, население погнали строить оборонительные сооружения, карательные подразделения прекратили свой бег по подсолнухам и стали стягиваться в город, сюда же начали заходить и регулярные украинские войска. И уже к 31 августа Мариуполь контролировала киевская группировка численностью до восьми тысяч человек, с танками, пушками, РСЗО и прочим тяжёлым вооружением.

А вот ополченцев против них осталось не более четырёх тысяч человек. Шанс на взятие Мариуполя, а следовательно, на неизбежное обрушение всего южного фронта хунты с выходом сил Малороссии к Запорожью, был утерян.

Почему?

Один из ополченцев, наступавших тогда на город, в доверительной беседе заявил автору этих строк, что их «остановили». Он, естественно, не знает, от кого был приказ, но он затем вплоть до ноября лично сидел в тех окопах, что им приказали отрывать вместо продолжения похода на Мариуполь. На виду у города, у которого не было обороны!

Второй разговор случился с одним из высокопоставленных военных ДНР, впоследствии республику покинувшего. Оказывается, приказ даже на его уровне шёл сверху. «От политического руководства», — сказал военный, не уточняя далее туманной формулировки. Наконец, окончательно версию случившегося помог озвучить один из разговоров на уровне «политической верхушки». Возможно, была высказана как раз одна из «народных» или даже маскировочных версий (в конце концов, у Ахметова было достаточно влиятельных знакомых в Москве, чтобы он мог что-то пообещать и о чём-то договориться), но звучала она так.

На самом деле всё упиралось в договорённость между США и Россией. И заключалась она в том, что Россия удержит донбасских повстанцев от взятия Мариуполя, а США в ответ на это, со своей стороны, обещают не создавать свои военные базы на Украине. Точнее, договорённость передавалась этим, в прочих вопросах информированным человеком, в следующих выражениях:

Если вы возьмёте Мариуполь, мы построим военную базу в Одессе.

Ну и очевидно, что если такая договорённость была, то она могла быть только на уровне президентов России и США.

Вряд ли Барак Обама уже тогда, 1 августа, знал о том, что готовящееся контрнаступление ополченцев, о подготовке которого он знал наверняка, будет настолько успешным, что речь зайдёт о захвате Мариуполя. Да и договорённости на таком уровне вряд ли заключаются в настолько детальных пунктах. Но вот на уровне того, что как бы ни развивались события на Украине, Америка ни в коем случае не будет там заводить свои военные базы, вот такие договорённости — и в духе диалога на уровне президентов, и в духе того, на первый взгляд, бессодержательного разговора по телефону 1 августа.

То есть Владимир Путин мог и даже должен был застраховаться от американских баз на Украине даже в случае победы киевского режима над повстанцам. И за это Обама мог выторговать какие-то обещания. Какие — естественно, нам, обычной публике, неизвестно. Путин не раскрыл. Но можно себе представить, что Обама со своей стороны обозначил пределы возможного наступления повстанцев — по крайней мере, под руководством русских военных инструкторов.

Да, но что же тогда нарушил Обама, раз Владимир Путин вспомнил об этом с досадой спустя пять лет?

Да просто всё! Не сдержал Барак своего обещания. Буквально сразу же после заключения перемирия 5 сентября 2014 года американцы начали создавать свои опорные пункты на целом ряде военных полигонов Украины. Пребывание американских военных инструкторов в Яворове стало настолько полноценным и постоянным, что тамошний опорный пункт приближается к американскому военному объекту.

Но вершиной лжи Обамы стали, конечно, начатые под Очаковым работы по созданию передовой военной базы 6-го флота США. Начаты они были, конечно, под прикрытием строительства военно-морского оперативного центра, предназначенного для общевойсковых и морских учений. И якобы в конечном счёте для украинских военно-морских сил.

Фото: Lindasj22 / Shutterstock.com

Ага! Для десятка катеров, которых уже при трёхбалльном волнении нельзя в море выпускать? Для «Гетмана Сагайдачного», ржавые борта которого можно пальчиком проткнуть?

А главное, собственный же сайт 6-го флота navy.mil сообщал, что строить морской центр будут военнослужащие ВМС США! Завидная благотворительность — для украинских-то тазиков! Аж слеза на глаза напрашивается…

Да и кроме того, эта база создаётся базой именно инфраструктурно. Для американских военных отчуждены территории в Николаеве и той же — ага! — Одессе. Создаётся соответствующая логистика, склады, казармы для морской пехоты. В общем, всё по-настоящему.

Вот, собственно, и цена обаминову слову. Но раз давал он его в должности президента страны, то это — цена слова США.

И это и есть истинный рыночный кидала.