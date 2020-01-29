Истинные русские бегут из Казахстана. Им не оставляют выбора

Автор:

Кучер Егор

Царьград уже писал о буме переименований населённых пунктов, улиц и площадей в Казахстане, где региональные власти стремятся избавиться от русского и советского наследия. Во главе этого процесса стоят казахские НПО, местные акиматы и общественники, которые даже не скрывают своей западной ориентации. Однако идею начинают поддерживать и в более высоких эшелонах республиканской власти.

С началом 2020 года для изучения специалистам было представлено аж восемь вариантов нового казахского алфавита на латинице, более того, звучат предложения о переводе русского языка в республике на латинскую транскрипцию.

Рэнкинговое агентство Ranking.kz между тем опубликовало свежий обзор по миграции в Казахстане. Из этого документа следует, что в 2019 году республику покинули 34,2 тыс. человек при притоке населения всего в 8 тыс. человек. Большинство из уехавших — 25 тыс. человек — русские. Что же заставляет наших соотечественников бежать из Казахстана?

Бум отъездов

Как отмечает Ranking.kz, Казахстан в 2019 году вновь столкнулся с отрицательным сальдо внешней миграции. Сальдо высчитывается как разница между приехавшими и уехавшими, и по итогам трёх кварталов 2019 года оно составило минус 26,2 тыс. человек (годом ранее — минус 22,2 тыс. человек). При этом из обзора следует, что в целом население Казахстана увеличивается, однако происходит это за счёт рождаемости. В 2018 году численность населения республики составляла 18,2 млн человек, сейчас же достигла 18,4 млн.

"В национальном разрезе среди прибывших больше всего казахов: 4,5 тыс. человек. Ещё 1,7 тыс. прибывших — русские, и 217 человек — каракалпаки. Уехало больше всего русских (25 тыс. человек), а также немцев (2,4 тыс.) и украинцев (2,3 тыс.)", — говорится в обзоре агентства.

Кроме этого, из статистики следует, что Казахстан потерял в основном самое трудоспособное население: 23,6 тыс. из общего числа выбывших — это люди от 16 лет и до пенсионного возраста. Республику, к примеру, покинули 1,5 тыс. пенсионеров. Взамен в Казахстан въехало лишь 6,2 тыс. людей трудоспособного возраста.

Как к этому относятся в Казахстане

Действительно, если русские массово выезжают из республики, значит, это о чём-то говорит? По мнению некоторых казахов, это говорит о том, что они просто недостойны дружбы казахского народа. Звучат мнения, что русские делятся на две категории — "хорошие" и "плохие". Уезжают "плохие", а "хорошие" русские остаются и поддерживают переименования русских городов и улиц. Такой вот парадокс по-казахски.

В 2019 г. из Казахстана уехало 25 тыс. русских. Фото: Lucky Photographer / Shutterstock.com

"В нашей стране всегда были русские, разделявшие боль и страдания казахов, а также их радости. Как были и те, кто их охранял со сторожевых вышек. Но первых всегда было больше", — написал в сообществе "Новости Казахстана" в Facebook главный редактор сайта "Алтынорда" Серик Малеев, утверждающий, что "русские Казахстана поддерживают переименование Павлодара".

Он также не гнушается называть русских "ватниками", и использование этого определения совершенно точно фиксирует данную идеологию в уже понятном нам русофобском ключе, который известен благодаря властям Украины.

То, что в русском сообществе Казахстана имеет место раскол, и оно поделено на так называемых шовинистов-ватников, выступающих против независимости Казахстана, и на русских — патриотов своей страны, — это объективный исторический процесс,

— уверен Малеев.

Если почитать сообщество внимательнее, то русофобия просто бросается в глаза. Так, например, в другом посте Малеев пишет, что "Россия хотела поглотить Беларусь, введя её в состав Российской Федерации". Москва, продолжает он, "спрятала свою имперскую затею под маской углубления интеграции двух государств".

"Но белорусам собственная независимость оказалась дороже российской нефти. Что привело к резкому охлаждению отношений между белорусами и россиянами", — злорадствует выразитель общественного мнения в Казахстане.

Безусловно, не следует обобщать и говорить о том, что все казахи думают так же, как Малеев. Однако интернет-газета "Алтынорда" имеет своего читателя, а зайдя на сайт, не трудно убедиться в том, что ресурс просто пропитан нелицеприятными политизированными и провокационными заявлениями о России.

Если верить Малееву и его аудитории, то казахи вовсе не расстроятся от того, что "плохие" русские, не согласные с переименованиями и наступлением на русский язык, решили уехать из этой страны.

В чём причина?

Однако реальная причина состоит вовсе не в том, что русские якобы делятся на "ватников" и патриотов Казахстана, а во всё более явном притеснении всего русского. Инициатива по переименованию Павлодара вызвала широкую дискуссию, и к вопросу уже подключились власти Казахстана, которые поддерживают эту идею.

Переименование Павлодара вызвало широкую дискуссию, и к вопросу уже подключились власти Казахстана, которые поддерживают эту идею. Фото: kzww / Shutterstock.com

Инициатива принадлежит представителю общественной организации Jebe Жумабеку Сманову, который выдвинул её на встрече с депутатом Мажилиса Айзадой Курмановой. Павлодар предлагается переименовать в Ертіс. Примечательно, что инициатива внезапно (или уже не очень) была поддержана Курмановой, а также большим числом местных чиновников, журналистов и общественных деятелей.

В Павлодаре решением местных властей уже произошло переименование 13 улиц, включая носившую ранее имя Михаила Кутузова. Этот процесс идёт и в Восточно-Казахстанской области, где переименования коснулись нескольких сотен улиц, посёлков, райцентра Зыряновск. Известно, что там войну русским названиям объявил местный аким Даниал Ахметов.

При этом нельзя не напомнить, что Павлодар как поселение существовал ещё с XVI века, когда был основан русскими переселенцами в Прииртышье. В 1861 году город получил название Павлодар в честь новорождённого Великого князя Павла Александровича. Но казахи предпочитают забыть о том, кто и как основал город, и "причесать" процесс переименования улиц под "декоммунизацию", которая по-хорошему не имеет отношения к Российской империи. Отсюда следует и ещё один вывод: инициаторам переименования Павлодара, а также массы других населённых пунктов, улиц и площадей всё это неважно. Важно, чтобы не было русского.

Нельзя не сказать, что Казахстан производит сегодня впечатление государства, которое не может осознать себя и свою историю. Сразу восемь вариантов "латинского" казахского алфавита — это очень много. Ну а если переход на латиницу состоится, то это будет означать необходимость вновь учить население читать, учить азбуку, да вдобавок переводить на новый язык всю литературу. А как быть школьникам, которые начали учиться на кириллице, а должны будут закончить латиницей?

Кроме этого, известна инициатива бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, выдвинутая им ещё шесть лет назад. Он предложил переименовать… нет, не город, а всю страну. Казахам следует отказаться от слова "Казахстан", посчитал Назарбаев, и в январе 2019 года его поддержали депутаты казахского Мажилиса, которые продолжают обсуждать эту идею.

А как же история?

Наконец, может сложиться впечатление, что Казахстан теперь идёт по пути Украины. И дело не только в дерусификации, но и в попытках придумать собственную историю. Так, доктор философских наук и в прошлом доцент КазНУ имени Аль-Фараби Б. К. Бейсенов заявил, что Адам был на самом деле казахом.

Казахский писатель и историк Мухамбеткарим Кожырбайулы доказывал, что Древний Рим основали казахи. Гомер, автор "Илиады" и "Одиссеи", по мнению историка, был этническим казахом. Древняя Греция также была основана казахскими мигрантами, так как название "Эллада" якобы происходит от казахского "Ел ата" (Страна Отцов), а эллины зовутся так от казахского "эл" — "страна".

"Государственное устройство Римской империи создано в соответствии с племенной системой Казахского каганата. К примеру, в Римской республике особой властью был наделён сенат — совет аксакалов. У казахов есть три жуза, а у римлян народ также подразделялся на три категории: курию, центуриат и трибу", — утверждает Кожырбайулы.

Подобных примеров, когда некие историки и учёные пишут новую историю своего народа, можно найти очень много. Однако бесспорным является и тот факт, что с начала XIX века благодаря российскому участию появилась казахская поэзия, оркестры национальной казахской музыки, народные танцы, которые ставили русские хореографы.

Да и сами казахи лишь в начале XX века стали единым народом, тогда как до этого не имели государственности и представляли собой ряд враждующих кочевых племён. Тогда же русские стали называть живущих на территории современного Казахстана людей казахами, хотя ранее их называли киргизами. Большевики отдали Казахстану большую часть русской земли в Юго-Западной Сибири, в 1936 году была основана Казахская ССР. В 1954 году Никита Хрущёв подарил казахам ещё семь русских областей. Тех самых, откуда современные казахи намерены выкорчёвывать всё русское.

Бесспорным является и тот факт, что с начала XIX века благодаря российскому участию появилась казахская поэзия, оркестры национальной казахской музыки, народные танцы, которые ставили русские хореографы. Фото: Vera Larina / Shutterstock.com

Подводя итог, скажем: получается, будто бы казахи искореняют не только всё русское, но и самих русских с этой земли. Неудивительно, что ряд наших соотечественников не согласны с этим и не готовы мириться с людьми, восклицающими, что "ватники" могут ехать домой. Это процесс, неприятный обоим — и русским, и казахам. Братский народ, имеющий большую общую историю, имевший в прошлом одну большую общую страну, не должен делить русских и объявлять войну настоящей истории.