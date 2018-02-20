Истинные миротворцы встанут на границе Донбасса

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Мюнхенская конференция по безопасности стала очередным топтанием в тупике в вопросе введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Есть ли ей альтернативы?

Завершившаяся в Мюнхене 54-я конференция по безопасности, на которой обсуждался в том числе вопрос урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе, не просто не привела к какому-либо прорыву в решении проблемы, но и, похоже, окончательно завела его в тупик.

План Расмуссена никто не воспринял всерьёз

Представленный бывшим генеральным секретарём НАТО и советником украинского президента Петра Порошенко Андерсом Фог Расмуссеном доклад о возможном варианте развёртывания в Донбассе миротворческой миссии оказался пустышкой, частной инициативой небольшого круга западных экспертов, положения которого не удовлетворили ни одну из сторон конфликта. В конечном итоге информационного шума от этого документа было куда больше, чем практического эффекта.

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Выступление на конференции самого Петра Порошенко не произвело совершенно никакого эффекта. Немногочисленных слушателей занявшего всего четверть часа президентского спича не вдохновили ни громкие слова о "гибридной войне", которую якобы ведёт Россия, ни призывы запретить во всём мире российский триколор, ни демонстрация флага Евросоюза, который якобы вывесили в прифронтовой Авдеевке украинские военные.

По мнению многих экспертов — как украинских, так и западных, — Порошенко получил в Мюнхене однозначный сигнал, "чёрную метку" от европейских элит, окончательно уставших от бесконечного нытья, выпрашивания денег и невыполнения обещаний украинским президентом. Так, обозреватель влиятельного немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн отметил, что выступление Порошенко произвело "печальный и даже опасный" эффект не только для Украины, но и для всей Европы.

П. Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Что касается развёртывания в Донбассе "голубых касок" ООН в соответствии с инициативой, выдвинутой в начале сентября прошлого года президентом России Владимиром Путиным, то за полгода стороны ни на шаг не приблизились к компромиссу, вопреки сделанным заявлениям после недавней встречи Суркова и Волкера в Дубае. Ключевые точки расхождения по-прежнему заключаются в вопросе состава миротворческого контингента, места его размещения, полномочий и согласования с представителями пока непризнанных ДНР и ЛНР.

Предложение Расмуссена о включении в состав миротворческого контингента военнослужащих Белоруссии было с негодованием отвергнуто Киевом на том основании, что Минск является союзником и партнёром России по ОДКБ и ЕАЭС. По словам заместителя министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елены Зеркаль, Белоруссия остаётся членом ОДКБ, что должно исключать её участие в миротворческой миссии в Донбассе.

Ключевое разногласие: Донбассу нужен мир, Киеву — "миротворческая" операция

На Украине также отвергли саму возможность согласования нахождения миротворцев ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР, на чём продолжает настаивать Москва.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 февраля вновь однозначно дал понять, что необходим прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском, в том числе и по согласованию состава, режима размещения и целей миротворческой миссии. Песков подчеркнул:

СМИ сообщили о пятерых погибших при разгоне толпы в Иране Решать такие вопросы, абстрагируясь от представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно".

В свою очередь заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев поспешил заявить, что Киев считает "агрессором" и "оккупантом" Россию и будет разговаривать только с Москвой.

"Мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в связи с этим ключевой вызов — получить согласие на развёртывание такой операции от Москвы", — утверждает представитель Порошенко.

Однако куда более ясно цели Украины выразил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, задачей миротворческой миссии должно стать "выбивание оккупационной администрации". Климкин убеждён, что этот процесс займёт от шести до девяти месяцев, после чего восставший регион вновь перейдёт под контроль Киева.

П. Климкин. Фото: Oleksii Chumachenko / Shutterstock.com

Иными словами, Украина даже не пытается скрывать того, что под прикрытием "голубых касок" намерена осуществить силовую операцию по "реинтеграции", а по сути — оккупации Донбасса. Именно поэтому в Киеве продолжают настаивать, что миротворцы должны находиться не на линии соприкосновения (для обеспечения устойчивого режима прекращения огня и создания условий для имплементации политической части минских соглашений, которые так не хочет выполнять Украина), а на всей территории ДНР и ЛНР, в том числе на границе республик с Россией — от Северского Донца до Азовского моря. Россия постоянно демонстрирует готовность к компромиссу, но в то же время понимает возможные последствия реализации желаемого киевским режимом сценария и не может позволить ему осуществиться.

"С чем можно сравнить все эти мюнхенские переговоры, минские соглашения и прочие нормандские форматы, так это с попыткой сложить из шести спичек четыре треугольника, не выходя при этом за пределы плоскости. Столь популярная математическая головоломка не имеет решения в двух измерениях, зато элементарно решается в трёхмерном пространстве, — считает донецкий историк и публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский. — Вот этим ограничивающим фактором и является стремление участников процесса действовать в рамках парадигмы государства, которое было уничтожено ровно четыре года назад в ходе всем известных событий в Киеве, причём уничтожено как действиями самих нацистов, так и предательством со стороны высшего руководства Украины".

По словам эксперта, единственным правильным решением могло бы стать признание нежизнеспособности нынешнего украинского государства, однако мировое сообщество пока так ничего и не выработало для решения этого вопроса.

Фото: www.globallookpress.com

Мне неоднократно приходилось освещать миротворческие операции в Абхазии и Южной Осетии. Ключевым моментом является обоюдное решение сторон об отказе от силового сценария и поиске мирных методов разрешения конфликта. Миротворческие силы могут быть назначены исключительно самими сторонами конфликта. Это средство от рецидива "горячей" стадии, но никак не "жаропонижающее". Очень важный фактор — доверие сторон к тем, кому будет вручен мандат на проведение миротворческой операции. Если его нет хотя бы у одной из них, успеха не будет. А так как мир Украине нужен только на словах, да и стороны в Донбассе доверяют разным геополитическим игрокам, то можно быть уверенным в том, что все напыщенные речи о миротворцах — не более чем буря в стакане воды",

— высказал мнение Дмитриевский в беседе c "Царьградом".

Единственный способ мирного урегулирования

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Пока же мы можем констатировать, что единственными реальными миротворцами в Донбассе, доказавшими на деле свою эффективность, являются вооружённые силы ДНР и ЛНР, наличие которых становится ключевым фактором сдерживания агрессивных устремлений киевского режима и желания зачистить непокорный регион.

Вот только для обеспечения полного мира, безопасности и устойчивого развития находиться они должны не на действующей линии соприкосновения, а значительно севернее и западнее — как минимум на границах бывших Донецкой и Луганской областей, вся территория которых на основании референдума от 11 мая 2014 года является неотъемлемой частью Донецкой и Луганской народных республик.

В любом случае точка невозврата уже пройдена, и это единственный безальтернативный вариант, гарантирующий стопроцентное установление мира и стабильности в регионе.

Павленко Дмитрий