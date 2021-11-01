Истинное отношение Анкары к Киеву умилило украинскую оппозицию

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Украино-турецкие отношения не выдержали проверки на прочность

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут сколько угодно представлять Турцию своим ближайшим союзником, но чуть доходит до дела, как всем становится понятно, что Анкара не только не собирается конфликтовать из-за Киева с Москвой, но даже имя свое не позволяет упоминать в контексте Донбасса. На это указал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

Ранее генштаб Украины сообщил, что применил турецкий ударный дрон "Байрактар" против позиций противника в Донбассе. Поскольку использование летательных аппаратов в зоне конфликта запрещено, в Германии высказали "обеспокоенность". В Анкаре отреагировали тут же: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Украина приобрела беспилотник, значит, его нельзя уже называть турецким и даже косвенно связывать Турцию с происходящим в Донбассе.

Эта ситуация напомнила нардепу Волошину рассказ Михаила Зощенко "Не может быть", где герой запрещает сестре перед обыском даже упоминать его имя.

"Это "вот прямо забудьте мое имя" (…) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров, не может не умилять",

– написал Волошин в "Фейсбуке". По его мнению, хваленые украино-турецкие отношения не выдержали проверки на прочность, а команда Зеленского получила очередную "оплеуху" от "турецких союзников".

При этом в Киеве настаивают, что не отступили от своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе. Сам Зеленский оправдал применение боевого беспилотника против ДНР необходимостью "защищать" украинские позиции и заявил, что командование Незалежной продолжит поступать так и дальше.