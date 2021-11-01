Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Главная / Политика

Истинное отношение Анкары к Киеву умилило украинскую оппозицию

01 ноября 2021, 14:10  •  49 • Политика
Фото: Movementway/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Украино-турецкие отношения не выдержали проверки на прочность
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут сколько угодно представлять Турцию своим ближайшим союзником, но чуть доходит до дела, как всем становится понятно, что Анкара не только не собирается конфликтовать из-за Киева с Москвой, но даже имя свое не позволяет упоминать в контексте Донбасса. На это указал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
Ранее генштаб Украины сообщил, что применил турецкий ударный дрон "Байрактар" против позиций противника в Донбассе. Поскольку использование летательных аппаратов в зоне конфликта запрещено, в Германии высказали "обеспокоенность". В Анкаре отреагировали тут же: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Украина приобрела беспилотник, значит, его нельзя уже называть турецким и даже косвенно связывать Турцию с происходящим в Донбассе.
Эта ситуация напомнила нардепу Волошину рассказ Михаила Зощенко "Не может быть", где герой запрещает сестре перед обыском даже упоминать его имя.
"Это "вот прямо забудьте мое имя" (…) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров, не может не умилять",
– написал Волошин в "Фейсбуке". По его мнению, хваленые украино-турецкие отношения не выдержали проверки на прочность, а команда Зеленского получила очередную "оплеуху" от "турецких союзников".
При этом в Киеве настаивают, что не отступили от своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе. Сам Зеленский оправдал применение боевого беспилотника против ДНР необходимостью "защищать" украинские позиции и заявил, что командование Незалежной продолжит поступать так и дальше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





49
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
01 ноября 2021, 08:20
"Просто сбежали с этого бала": Депутат Рады назвал двух "предателей" Украины
01 ноября 2021, 00:45
Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового к...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
29 октября 2021, 17:55
Польша планирует взыскать с "оккупантов" почти $1 триллион
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 16:20
Эксперт о скандале с министром Германии: "Немцев испугала скорость и жёсткость русских"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.