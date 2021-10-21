Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в пре...
Главная / В мире

«Истина» где-то рядом: Трамп объявил о создании собственной соцсети

21 октября 2021, 11:30  •  30 • В мире
Дональд Трамп сообщил о создании собственной социальной сети под названием Truth Social и медиагруппы Trump Media & Technology Group. Бывший президент США подчеркнул, что они призваны «дать отпор тирании технологических гигантов» из Кремниевой долины. По его словам, такие компании, как Facebook и Google, используют свои монопольные возможности, чтобы «заставить замолчать оппозиционные голоса Америки». На ноябрь намечен закрытый бета-тест Truth Social, тогда как полноценный запуск ожидается в начале 2022 года.
 
AP © Alex Brandon
 

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной социальной сети, которая получила название Truth Social. Об этом говорится в пресс-релизе члена Республиканской партии США, который опубликовала его пресс-секретарь Лиз Харрингтон.

Как следует из документа, разработкой займётся медиагруппа Trump Media & Technology Group, которая завершила процесс слияния с Digital World Acquisition Group, что позволит ей стать публичной компанией, то есть её акции будут представлены на электронной бирже NASDAQ.

«Миссия TMGT — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки», — говорится в заявлении.

Как пишет портал The Hill, ссылаясь на данные MarketWatch, Digital World Acquisition Group была основана 11 декабря 2020 года и не имела бизнес-плана. Цель создания — приобретение другой компанией или объединение с ней. Наряду с этим TMTG объявила о запуске собственной видеоплатформы TMTG+.

По словам Дональда Трампа, основная цель медиагруппы TMTG — предоставить голос каждому.

«Я создал Truth Social и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов. Мы живём в мире, где у «Талибана»* есть широкое представительство в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», — заявил Трамп.

Отмечается, что запуск новой соцсети произойдёт в скором времени. Truth Social уже доступна для предзаказа в интернет-магазине приложений App Store. Закрытое бета-тестирование соцсети начнётся в ноябре, а полноценный запуск в США намечен на первый квартал 2022 года.

Как следует из описания на странице приложения Truth Social, новая сеть придерживается принципа «большого шатра», в котором поощряется открытый, свободный и честный глобальный разговор без дискриминации по политической идеологии.

«Принцип «большого шатра» — это новый способ обозначения «инклюзивности» в Америке. Представьте себе огромный шатёр на открытом воздухе на свадьбе вашего лучшего друга. Кто там будет? Множество семей со всех концов США и всего мира. Дядя Джим из Атланты — гордый либертарианец. Тетя Келли из Техаса — стойкий консерватор. Ваш кузен Джон из Калифорнии — убежденный либерал. И знаете что? Они собрались все вместе, чтобы прекрасно провести время и поделиться своими взглядами на мир. Хотя мы не всегда друг с другом согласны, мы приветствуем разные мнения и дискуссию», — говорится в описании.

Авторы приложения призывают своих пользователей выражать и делиться своим мнением и материалами: фотографиями, новостями, ссылками на видео. Платформа также позволит быть в курсе последних новостей и оставаться в прямом контакте с другими юзерами.

«Будьте в курсе последних новостей, оставаясь на прямой связи с людьми, которые на вас влияют — не удивляйтесь, если ваша ПРАВДА станет вирусной!» — поясняется в сообщении.

Напомним, что в январе — за пару недель до инаугурации Джо Байдена — аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в крупнейших социальных сетях: Twitter, Facebook, Instagram и видеохостинге YouTube. Произошло это после событий 6 января, когда в Вашингтоне прошёл масштабный митинг сторонников 45-го президента США. Акция была приурочена к заседанию конгресса, посвящённому утверждению итогов президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. Митинг перерос в беспорядки, а протестующие ворвались в здание Капитолия. В результате инцидента погибли пять человек.

В мае Дональд Трамп назвал позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. По его словам, IT-гиганты «должны заплатить политическую цену», и «им больше никогда нельзя позволять разрушать» избирательный процесс.

В июле экс-глава Белого дома подал судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter, а также против их директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси.

В том же месяце бывшие члены команды Трампа запустили собственную соцсеть Gettr, которая является аналогом Twitter. Создателем стал бывший представитель американского лидера Джейсон Миллер, должность консультанта занял Тим Мерто — пресс-секретарь президентской кампании Трампа в 2020 году.

Помимо этого, в январе интернет-магазины App Store и Google Play Store удалили возможность скачивания приложения соцсети Parler, которая пользовалась популярностью среди сторонников Республиканской партии, по причине «недостаточной модерации». Частично возобновить работу соцсети помогла российская компания DDoS-Guard — её офис в феврале посетила съёмочная группа RT.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





30
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 01:45
"Радужное лобби" осадили из Шотландии: "Маму" удалить не позволим
20 октября 2021, 21:00
Нелепая смерть настигла жителя Южной Кореи в аппарате МРТ
20 октября 2021, 01:45
Гейтсу пытались помешать общаться с Елизаветой II: Люди потребовали ареста миллиардера
21 октября 2021, 02:45
«Попытка превратить во вторую Украину»: что стоит за резолюцией сената США об усилении давления на Белоруссию
21 октября 2021, 00:30
Что происходит между Белоруссией и Евросоюзом
20 октября 2021, 07:35
Facebook всё. Источник сообщил о кардинальных изменениях
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщик...
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по...
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
17 октября 2021, 22:25
Ядерные ракеты США вывела из строя "потусторонняя" сила. Версия экс-капитана ВВС
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
14 октября 2021, 12:45
США не смогли переварить "горькую пилюлю" из России
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
17 октября 2021, 08:25
Почему парижанки должны завидовать москвичкам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.