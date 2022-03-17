Истерия Запада против России продолжится. Политолог объяснил, почему это даже хорошо

Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов указал, что коллективный Запад показывает свое истинное лицо.

Нападки против России со стороны западных стран явственно показывают его лицемерие. Как указал политолог Евгений Михайлов, такая истерия - историческое подтверждение лицемерной политики недружественных нам стран.

"Это показывает, вот вам либеральный, демократический Запад, куда вы так стремились, куда вы хотели вложить деньги", - пояснил он.

Эксперт отметил, что в нынешних условиях становится понятным, кто истинный враг нашей страны.

Политолог убежден, что направленные против России высказывания следует запоминать, поскольку затем могут последовать и международные суды против недоброжелателей.

"Надо запоминать всех, кто это говорит, это история, в будущем международные суды никогда не денутся", - заявил он в беседе с телеканалом "360".

При этом не стоит ждать скорого потепления отношений между Россией и Западом. По мнению Михайлова, "оголтелая антироссийская, антирусская пропаганда будет продолжаться". Однако реагировать на выпады не стоит, считает он.