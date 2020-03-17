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Истерия вокруг коронавируса сводит украинцев с ума
17 марта 2020, 02:35 • 80 • Украина
Украина переживает общенациональный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, а с 17 марта готовится к полному закрытию границ. На этом фоне власть и рядовые украинцы ведут себя странно: первая делает вид, что все под контролем, а вторые спасаются как могут. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве ведет «хроники коронавирусных странностей».
COVID-19 расползается по Украине
Власти в последние дни, казалось бы, сделали максимум для того, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну. Закрыто 98% КПП на границах, вот-вот полностью закроется международное автобусное, железнодорожное и авиасообщение. Отменены десятки развлекательных шоу, деловых форумов и публичных тусовок, прекращена работа кинотеатров и развлекательных центров. Со дня на день ожидается закрытие большинства ресторанов и кафе.
Тем не менее остановить распространение зловредного коронавируса все равно не удается. Только за выходные украинский Минздрав зарегистрировал 12 новых сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19. Из них пять — из Черновицкой области (где уже есть трое официально заболевших), три — из Ровенской области, а также из Черкасской, Волынской, Тернопольской и Киевской областей. Похоже, коронавирус медленно, но неотвратимо расползается по стране. Притом что допускать подобное на нынешней Украине категорически нельзя.
По словам экспертов-медиков, в случае развития эпидемии COVID-19 госпитализировать больных будет особо некуда и она быстро превратится в пандемию. Ведь за минувшие после «революции гидности» годы система специализированных инфекционных клиник на Украине была развалена, а десятки клиник закрыты, чтобы «не перегружать бюджет». Похожая судьба постигла и многие инфекционные отделения в многопрофильных больницах. Поэтому теперь главные инструменты борьбы с наступающим на страну вирусом — это закрытие всего и вся, а также… добрые советы гражданам.
Накануне в офисе президента украинцам дали несколько добрых видеосоветов на случай, если болезнь не обойдет их стороной. Среди них, например, такие: «Оставайтесь дома», «Позвоните семейному врачу — он решит, нужна ли вам изоляция или госпитализация» (хотя таких врачей у тысяч украинских семей просто нет). Еще один ценный совет: «Если у вас температура больше 38 и тяжело дышать — сразу вызывайте скорую помощь» (которая, скорее всего, не приедет). Наконец, заверили на Банковой, «если коронавирус подтвердится, то будут проведены все необходимые процедуры».
И отдельно уточнили, что «у украинских врачей есть необходимый алгоритм действий, а страна полностью подготовлена к возможному распространению заболевания». Как говорится, если врать авторитетно и уверенно, то граждане вполне ведь могут и поверить. Потому что в реале, а не в ролике ОП, никаких «процедур» ждать гражданам не приходится — даже врачей-инфекционистов на Украине практически не осталось. Большинство из них либо сменили врачебный профиль, либо уехали работать за границу. Поэтому власти то ли в шутку, то ли всерьез рекомендуют украинцам «почаще мыть руки с мылом и воздержаться от поездок за границу».
Толпы в стационарах и аппараты ИВЛ «трошки для себе»
Но сейчас на Украине, по ее словам, «полная, абсолютная демократия».
Врач отметила, что «людей понять можно — они боятся».
А вот богатые украинцы в период эпидемии коронавируса COVID-19 покупают себе… личные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их ставят прямо в коробках у себя дома или в гараже, нимало не заботясь о том, что в стране остро не хватает данных аппаратов. По словам владельца сети по продаже медоборудования Алексея Давиденко, «в последние недели украинские бизнесмены активно покупают себе аппараты ИВЛ без установки».
Предприниматель советует богатым соотечественникам: «Если вы волнуетесь из-за вируса и у вас есть деньги и желание, то поступайте как Джек Ма».
В супермаркетах медицинские маски продают по космическим ценам. Например, в сети супермаркетов Novus коробку на 50 масок продают по 1200 гривен (примерно 3,5 тысячи рублей), а упаковку на 100 штук на сайте Prom.ua можно найти за 1400 гривен (около 4 тысяч рублей).
В частных клиниках наконец-то появились экспресс-тесты на коронавирус. Так, на сайте медклиники Eurolab указано, что у них «можно пройти диагностику всего за 30 минут». Увы, радоваться этому простым украинцам не стоит. Как сообщила частный медик Виолетта Лисина, еще 14 марта такой тест стоил 1400 гривен (около 4 тысяч рублей), а всего за сутки его стоимость повысилась до 16 тысяч гривен (примерно 47 тысяч рублей). Для рядового гражданина это непомерная сумма, которую, что называется, «поваливши не отнимешь».
Предлагаемый тест корректен только при острой фазе заболевания, поясняет Лисина.
Карательная профилактика
Не сидит сложа руки и Верховная рада. На этой неделе на внеочередном пленарном заседании она рассмотрит законопроект «О внесении изменений в КоАП и Уголовный кодекс Украины о противодействии распространению особо опасных инфекционных болезней». По мнению юристов, он носит однозначно карательный характер и готов карать чуть ли не всех подряд.
Первая же предложенная мера — штраф за нарушение санитарных норм, введенных для противодействия опасным инфекционным болезням. Нарушителям придется заплатить от 12 до 20 «минимумов доходов граждан, не облагаемых налогом» (такой минимум составляет 17 гривен). Если же нарушитель — должностное лицо, то штраф возрастает от 15 до 25 минимумов.
Жесткие меры предусмотрены для врачей. Если доктор отказывается обследовать человека с жалобами на симптомы опасной инфекционной болезни, ему придется платить от 10 до 25 «минимумов». А если врач пытается избежать лечения явного больного инфекционной болезнью, то размер штрафа увеличивается до 50 «минимумов». МВД выступило с новой статьей «46 прим», по которой умышленное сокрытие больными опасной инфекцией источника заражения и лиц-контактеров карается штрафом от 5 до 15 «минимумов».
Но самые интересные правки предложены в Уголовный кодекс Украины. Например, за «осознанное создание другому лицу условий, при которых оно рискует заразиться» светит лишение свободы от 3 месяцев до 3 лет. Если же врач не захотел лечить больного и его бездействие имело тяжкие последствия, то доктору придется отсидеть от 2 до 5 лет. Суровое наказание предусмотрено и для пациентов, которые были помещены в карантин с подозрением на коронавирус. Если пациент сбегает с карантина, ему придется отсидеть до 3 лет в тюрьме.
Отдельное внимание в поправках в УК уделено чиновникам, стремящимся скрыть правду о COVID-19. За «сокрытие или умышленное искажение информации о заболеваемости вирусом» им грозит штраф до 100 «минимумов» или тюремное заключение на 3 года. Если же чиновник соврал об уровне заболеваемости повторно, то ему придется отсидеть уже от 3 до 5 лет. Такие же крутые меры предусмотрены, если действия чиновника привели к гибели людей от инфекции. Как ожидают политологи, в связи с царящей на Украине паникой «коронавирусные поправки» в КоАП и УК могут быть предприняты Радой быстро и практически без дискуссий.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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