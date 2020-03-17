Истерия вокруг коронавируса сводит украинцев с ума

Украина переживает общенациональный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, а с 17 марта готовится к полному закрытию границ. На этом фоне власть и рядовые украинцы ведут себя странно: первая делает вид, что все под контролем, а вторые спасаются как могут. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве ведет «хроники коронавирусных странностей».

COVID-19 расползается по Украине

Власти в последние дни, казалось бы, сделали максимум для того, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну. Закрыто 98% КПП на границах, вот-вот полностью закроется международное автобусное, железнодорожное и авиасообщение. Отменены десятки развлекательных шоу, деловых форумов и публичных тусовок, прекращена работа кинотеатров и развлекательных центров. Со дня на день ожидается закрытие большинства ресторанов и кафе.

Тем не менее остановить распространение зловредного коронавируса все равно не удается. Только за выходные украинский Минздрав зарегистрировал 12 новых сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19. Из них пять — из Черновицкой области (где уже есть трое официально заболевших), три — из Ровенской области, а также из Черкасской, Волынской, Тернопольской и Киевской областей. Похоже, коронавирус медленно, но неотвратимо расползается по стране. Притом что допускать подобное на нынешней Украине категорически нельзя.

По словам экспертов-медиков, в случае развития эпидемии COVID-19 госпитализировать больных будет особо некуда и она быстро превратится в пандемию. Ведь за минувшие после «революции гидности» годы система специализированных инфекционных клиник на Украине была развалена, а десятки клиник закрыты, чтобы «не перегружать бюджет». Похожая судьба постигла и многие инфекционные отделения в многопрофильных больницах. Поэтому теперь главные инструменты борьбы с наступающим на страну вирусом — это закрытие всего и вся, а также… добрые советы гражданам.

Накануне в офисе президента украинцам дали несколько добрых видеосоветов на случай, если болезнь не обойдет их стороной. Среди них, например, такие: «Оставайтесь дома», «Позвоните семейному врачу — он решит, нужна ли вам изоляция или госпитализация» (хотя таких врачей у тысяч украинских семей просто нет). Еще один ценный совет: «Если у вас температура больше 38 и тяжело дышать — сразу вызывайте скорую помощь» (которая, скорее всего, не приедет). Наконец, заверили на Банковой, «если коронавирус подтвердится, то будут проведены все необходимые процедуры».

И отдельно уточнили, что «у украинских врачей есть необходимый алгоритм действий, а страна полностью подготовлена к возможному распространению заболевания». Как говорится, если врать авторитетно и уверенно, то граждане вполне ведь могут и поверить. Потому что в реале, а не в ролике ОП, никаких «процедур» ждать гражданам не приходится — даже врачей-инфекционистов на Украине практически не осталось. Большинство из них либо сменили врачебный профиль, либо уехали работать за границу. Поэтому власти то ли в шутку, то ли всерьез рекомендуют украинцам «почаще мыть руки с мылом и воздержаться от поездок за границу».

Толпы в стационарах и аппараты ИВЛ «трошки для себе»

«Люди прут толпами в инфекционные стационары, несмотря на то, что амбулаторные консультации в них — это грубейшее нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Эпидемиологи, которых сейчас в больницах уже не осталось, ранее за это устраивали такой скандал, что администрация медицинского учреждения вполне могла лишиться своих постов».

Но сейчас на Украине, по ее словам, «полная, абсолютная демократия».

«Захотел прийти к доктору? К семейному врачу не попадешь, скорую тоже далеко не всегда удается вызвать. Значит, смело иди прямиком в инфекционный стационар, там примут! А потом отпустят за отсутствием болезни. Тот факт, что это режимное отделение, где находится масса больных с подозрением на COVID-19, грипп и прочие инфекции, ничуть не пугает наших граждан. Зато украинцев почему-то сильно испугали вполне здоровые соотечественники, прибывшие из Китая», — напомнила Голубовская.

Врач отметила, что «людей понять можно — они боятся».

«Но в отсутствие должных служб, которые это пресекали, взываю к сознательности наших граждан: прекратите это паломничество! Не подвергайте себя излишней опасности!» — призвала инфекционист.

А вот богатые украинцы в период эпидемии коронавируса COVID-19 покупают себе… личные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их ставят прямо в коробках у себя дома или в гараже, нимало не заботясь о том, что в стране остро не хватает данных аппаратов. По словам владельца сети по продаже медоборудования Алексея Давиденко, «в последние недели украинские бизнесмены активно покупают себе аппараты ИВЛ без установки».

«Их логика такова: «доставьте коробку к нам на склад, пусть тут постоит, он есть не просит». То есть, зная, что на Украине огромная проблема с наличием аппаратов ИВЛ, богатеи ставят их просто у себя в гараже на случай, если кто-то из их близких заболеет, — заявил Давиденко. — Такое поведение не только аморально, но и бессмысленно. Эти люди думают, что, заболев, они приедут в реанимацию инфекционного отделения со своим аппаратом вентиляции легких. Но как на них будут смотреть больные, администрация и сами врачи, которые при острой нехватке оборудования будут знать, что у этих упырей все это время жизненно необходимый аппарат ИВЛ тупо стоял в гараже, вместо того чтобы спасать жизни людей».

Предприниматель советует богатым соотечественникам: «Если вы волнуетесь из-за вируса и у вас есть деньги и желание, то поступайте как Джек Ма».

«Китайский миллиардер скупал маски по всему миру во время их нехватки в КНР, после чего бесплатно раздавал людям. Покупайте аппарат ИВЛ и сразу же ставьте его в подарок в инфекционное отделение любой больницы. Поверьте: если вам оно все же понадобится, вас будут там лечить как самого главного пациента», — заверил Давиденко украинских богатеев.

В супермаркетах медицинские маски продают по космическим ценам. Например, в сети супермаркетов Novus коробку на 50 масок продают по 1200 гривен (примерно 3,5 тысячи рублей), а упаковку на 100 штук на сайте Prom.ua можно найти за 1400 гривен (около 4 тысяч рублей).

В частных клиниках наконец-то появились экспресс-тесты на коронавирус. Так, на сайте медклиники Eurolab указано, что у них «можно пройти диагностику всего за 30 минут». Увы, радоваться этому простым украинцам не стоит. Как сообщила частный медик Виолетта Лисина, еще 14 марта такой тест стоил 1400 гривен (около 4 тысяч рублей), а всего за сутки его стоимость повысилась до 16 тысяч гривен (примерно 47 тысяч рублей). Для рядового гражданина это непомерная сумма, которую, что называется, «поваливши не отнимешь».

Предлагаемый тест корректен только при острой фазе заболевания, поясняет Лисина.

«В качестве превентивной меры он не годится, поскольку не выявляет COVID-19 в «спящем режиме» у возможных переносчиков. Тест, который выявляет вирус у переносчиков, тоже бывает. Он стоит порядка 19 тысяч гривен (примерно 57 тысяч рублей. — Прим. ФАН), и в доступе для простого обывателя его просто нет», — сообщает она.

Карательная профилактика

Не сидит сложа руки и Верховная рада. На этой неделе на внеочередном пленарном заседании она рассмотрит законопроект «О внесении изменений в КоАП и Уголовный кодекс Украины о противодействии распространению особо опасных инфекционных болезней». По мнению юристов, он носит однозначно карательный характер и готов карать чуть ли не всех подряд.

Первая же предложенная мера — штраф за нарушение санитарных норм, введенных для противодействия опасным инфекционным болезням. Нарушителям придется заплатить от 12 до 20 «минимумов доходов граждан, не облагаемых налогом» (такой минимум составляет 17 гривен). Если же нарушитель — должностное лицо, то штраф возрастает от 15 до 25 минимумов.

Жесткие меры предусмотрены для врачей. Если доктор отказывается обследовать человека с жалобами на симптомы опасной инфекционной болезни, ему придется платить от 10 до 25 «минимумов». А если врач пытается избежать лечения явного больного инфекционной болезнью, то размер штрафа увеличивается до 50 «минимумов». МВД выступило с новой статьей «46 прим», по которой умышленное сокрытие больными опасной инфекцией источника заражения и лиц-контактеров карается штрафом от 5 до 15 «минимумов».

Но самые интересные правки предложены в Уголовный кодекс Украины. Например, за «осознанное создание другому лицу условий, при которых оно рискует заразиться» светит лишение свободы от 3 месяцев до 3 лет. Если же врач не захотел лечить больного и его бездействие имело тяжкие последствия, то доктору придется отсидеть от 2 до 5 лет. Суровое наказание предусмотрено и для пациентов, которые были помещены в карантин с подозрением на коронавирус. Если пациент сбегает с карантина, ему придется отсидеть до 3 лет в тюрьме.

Отдельное внимание в поправках в УК уделено чиновникам, стремящимся скрыть правду о COVID-19. За «сокрытие или умышленное искажение информации о заболеваемости вирусом» им грозит штраф до 100 «минимумов» или тюремное заключение на 3 года. Если же чиновник соврал об уровне заболеваемости повторно, то ему придется отсидеть уже от 3 до 5 лет. Такие же крутые меры предусмотрены, если действия чиновника привели к гибели людей от инфекции. Как ожидают политологи, в связи с царящей на Украине паникой «коронавирусные поправки» в КоАП и УК могут быть предприняты Радой быстро и практически без дискуссий.