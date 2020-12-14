Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Главная / Политика

Истерику угрожавшего России санкциями Кравчука списали на преклонный возраст

14 декабря 2020, 21:25  •  28 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-премьер Незалежной напомнил, что первый президент Украины и раньше не отличался здравомыслием
Недавнее заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о "российской агрессии", могут быть объяснены преклонным возрастом политика. Такое заявление сделал экс-глава правительства Незалежной Николай Азаров.
На днях Кравчук, возглавляющий в настоящее время украинскую делегацию по вопросам статуса Донбасса, заявил, что за последние годы позиции России ослабли, а через некоторое время украинская сторона прекратит "играться в политику" и начнет применять методы сурового санкционного воздействия против "агрессора", чье положение за постсоветский период уже не такое уверенное, сообщает РИА "Новости".
По словам бывшего главы украинского правительства, заявления эск-президента не имеют ничего общего с реальностью и "оторваны от земли". По этой причине к словам Кравчука следует отнестись к пониманием, а сам политик заслуживает некоторого снисхождения к своей персоне из-за пожилого возраста.
Азаров добавил, что не хотел бы давать излишних комментариев в отношении первого президента Незалежной, однако преклонные годы последнего стали виной столь громких заявлений.
"Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более", – прокомментировал Азаров ситуацию в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, в ноябре Кравчук устроил скандал во время трехсторонних переговоров по Донбассу, заявив о том, что украинская сторона не намерена выслушивать предложения представителей ДНР и ЛНР о "дорожных картах", а Россия не выполняет Минские соглашения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
14 декабря 2020, 12:15
Распад продолжится: Украина упустила шанс сохранить границы в постсоветском виде
14 декабря 2020, 14:05
Боевики ВСУ расстреляли своих же, выслеживая диверсантов: Битые снайперы едва выжили
14 декабря 2020, 03:05
Пушков ответил на протест Украины из-за расширения РФ списка санкций
14 декабря 2020, 00:20
Посмотрите в глаза войне: "Этот мальчик по имени Эрик живёт в Горловке..."
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.