Истерикой удовлетворены. Байден заявил о провале России

Не смешите мой Уралвагонзавод. Байден заявил, что Россия опирается лишь на нефть и атомную бомбу.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая перед представителями Национальной разведки в штаб-квартире организации, заявил, что Россия при проведении собственной политики опирается исключительно на свой ядерный арсенал и нефтедобычу. По словам главы США, это является реальной проблемой для Владимира Путина.

Американский лидер скептически оценил экономический потенциал нашей страны, при этом по традиции вновь запутался в собственных словах: "Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире? (Пауза.) Из самых больших в мире?" По мнению Байдена, осознание главой русского государства своей уязвимости делает Кремль ещё опаснее.

Стоит отметить, что и с определением положения России в мировой экономике президент США попал впросак. По данным Всемирного банка за 2020 год, наша страна по внутреннему валовому продукту, рассчитанному по паритету покупательной способности, заняла шестое, а не восьмое место на планете, оставив позади Францию, Великобританию, Италию и вплотную приблизившись к Германии. Более того, русская экономика значительно успешнее прошла пандемийный период: спад в 2020 году составил лишь 3,1%, в Соединённых Штатах - 3,5%, в Евросоюзе - 6,4%, в еврозоне - 6,8%.

Господину президенту впору задуматься о своей стране, которая стремительно теряет мировое лидерство и за последние годы по ВВП (ППС) уступила первую строчку Китаю.