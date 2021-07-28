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Истерикой удовлетворены. Байден заявил о провале России
28 июля 2021, 17:50 • 152 • Политика
Не смешите мой Уралвагонзавод. Байден заявил, что Россия опирается лишь на нефть и атомную бомбу.
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая перед представителями Национальной разведки в штаб-квартире организации, заявил, что Россия при проведении собственной политики опирается исключительно на свой ядерный арсенал и нефтедобычу. По словам главы США, это является реальной проблемой для Владимира Путина.
Американский лидер скептически оценил экономический потенциал нашей страны, при этом по традиции вновь запутался в собственных словах: "Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире? (Пауза.) Из самых больших в мире?" По мнению Байдена, осознание главой русского государства своей уязвимости делает Кремль ещё опаснее.
Господину президенту впору задуматься о своей стране, которая стремительно теряет мировое лидерство и за последние годы по ВВП (ППС) уступила первую строчку Китаю.
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