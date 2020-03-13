Истерика в киевских СМИ: Слиты документы о «минской зраде»









11 марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ЛДНР.Об этом сообщает киевское интернет-издание «Зеркало недели», получившее соответствующие документы от источника в переговорной группе.Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.НовостиВ протоколе отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.«Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в решении ТКГ.Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.Это решение заставило негодовать обозревателя изданию Татьяну Силину.«Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, «консультаций», на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять», – возмущается Силина.Также она недовольна тем, что Россия «усаживается за стол переговоров в качестве «посредника», а не участника конфликта».Журналистка уверена, что западные партнеры не станут возражать против подобного формата. Также ее недоумение и опасения вызывает наличие в тексте формулировки о «необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта».«Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов «Минска», по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса «минская зрада» пройдет незамеченной», – резюмирует Силина.