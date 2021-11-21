«Истерика нагнетается искусственно»: в Кремле отреагировали на заявления о «вторжении» России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о «вторжении России на Украину» — это «истерика», которая «нагнетается искусственно». Ранее в ряде западных СМИ вышли публикации о якобы готовящемся российском вторжении. По мнению экспертов, таким образом США пытаются поддержать образ врага в лице России, одновременно стараясь убедить ЕС в необходимости совместного противостояния Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать провокаций на фоне заявлений о подготовке «вторжения на Украину». Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам представителя Кремля, «эта истерика нагнетается искусственно».

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал он.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на «анонимные источники» сообщил о возможном «вторжении» России на Украину, при этом «нападение» было увязано с погодными условиями.

«Сотрудники разведки США предупреждают европейских союзников о возможности военного вторжения России на Украину, причём вероятность такого вторжения возрастает по мере того, как погода становится холоднее. Вторжение зависит от погодных условий, но, если Запад не вмешается, может произойти в течение нескольких недель», — говорится в публикации, размещённой на сайте телеканала.

В свою очередь, военное издание The Military Times озвучило срок «вторжения»: конец января — начало февраля следующего года. Об этом СМИ сообщило со ссылкой на начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

До этого аналогичный материал вышел в The New York Times. «Сотрудники западных разведслужб всё больше убеждаются в том, что президент России хочет установить контроль над более крупным участком территории (Украины. — RT), — утверждало издание, ссылаясь на «осведомлённые источники».

Кроме того, в материале NYT отмечалось, что «сотрудники разведывательных служб всё ещё пытаются найти возможные связи между миграционным кризисом на польско-белорусской границе и наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной».

Однако, признают авторы публикации, спецслужбы пока так и не обнаружили свидетельств непосредственной причастности России к миграционным проблемам на границе Белоруссии.

В свою очередь, 19 ноября газета The Wall Street Journal выпустила схожую статью с информацией о том, что якобы в непосредственной близости от Украины в боеготовности находятся 115 тыс. российских военнослужащих. По мнению американских журналистов, такая концентрация российских военных якобы может стать прелюдией к вторжению.

В том же ключе вышел материал и в The Washington Post. Издание опубликовало интервью с главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым, в котором тот утверждает, что Москва якобы испытывает США и НАТО на прочность, активизируя перемещение своих войск внутри страны.

«Пропагандистская шумиха»

В связи с этим аналитики полагают, что американские СМИ запустили очередную информационную атаку, подобную той, что была организована в конце октября — начале ноября, когда издания Politico, The Washington Post и Foreign Policy практически одновременно выпустили материалы о «стягивании российских войск» к украинской границе. Politico даже опубликовало снимки военной техники. Однако на спутниковых фотографиях была запечатлена территория близ города Ельня, который не только не граничит с Украиной, но и находится в нескольких сотнях километров от неё.

«Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ», — прокомментировала тогда ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тот самый снимок российской военной техники в Ельне, опубликованный Politico

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Причиной подобных публикаций эксперты считают стремление Соединённых Штатов ускорить повышение градуса в отношениях с Россией, чтобы использовать его для обоснования расширения своих военных баз на территориях европейских союзников.

«США нужно оправдать возросшую военную активность рядом с границами России, в том числе размещение там дополнительной инфраструктуры и военных. Скорее всего, Вашингтон готовит усиление своего военного присутствия на территории Украины. Поэтому подобный информационный вброс нужен им для легитимизации своих намерений», — пояснил RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, Вашингтон пытается «сформировать параллельную реальность».

С Мухиным согласен и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«У США нет ни цифр, ни серьёзных разведданных, ни какой-либо конкретики. Следовательно, вся эта пропагандистская шумиха совершенно безосновательна», — отметил он в комментарии RT.

Новый этап сдерживания

Эксперты обращают внимание, что заявления о «военном противостоянии с Россией» не случайны.

«Непросто так в последнее время со стороны официальных украинских лиц звучат призывы защитить Украину и взять её под своё военное крыло, разместить на территории страны американские и британские военные базы. Это является косвенным доказательством того, что Украина не готова воевать с РФ», — считает Алексей Мухин.

К тому же, уверен он, горячая фаза конфликта в стране не соответствует интересам её европейских соседей. Поэтому Брюссель любой ценой старается не допустить развёртывания боевых действий у себя под боком.

AP

© Pavlo Palamarchuk

Однако, полагает эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, США попытаются либо переубедить своих европейских союзников, либо проигнорируют их мнение, как это было уже не раз.

«Ведь администрация нынешнего президента США Джо Байдена сейчас перешла на новый этап сдерживания России. И ставка сегодня делается на военную силу, поэтому обеспечивается подобное информационно-пропагандистское сопровождение. Ведь главная цель США — доказать, что Россия якобы представляет угрозу, причём не только для Украины, но и для Европы в целом. Тем самым стремясь подтолкнуть партнёров по НАТО к увеличению военных расходов и расширению присутствия американских военных на своей территории», — рассказал аналитик.

По мнению политолога Александра Асафова, новая информационная кампания западных СМИ — часть системной работы по созданию напряжённости вокруг России в информационном поле.

«Её целью является донесение идей о том, что Россия агрессивна и несёт угрозу как минимум Украине, а то и всей Европе. Это необходимое обоснование для усиления линии НАТО и создание необходимой аргументации для введения дополнительных санкций в отношении РФ, а также для усиления давления на Россию, в том числе и в нормандском формате», — подчеркнул аналитик.

Но у России нет никаких планов «вторжения» на Украину, подчеркнул Александр Асафов.

«Информационная кампания в медиа, поддерживающая эти тезисы, — это абсолютная ерунда. Запад пытается закрепить за Россией статус агрессора. Однако таких планов нет, это все полнейшая чушь. Цель США — нанести России как можно более серьёзный урон: и репутационный, и дипломатический. Поэтому они двигаются в направлении создания и закрепления образа российской угрозы», — заключил собеседник RT.