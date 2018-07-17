«Истерика американской элиты»: как в мире отреагировали на встречу Путина и Трампа

Западные политики и пресса обрушились с критикой на президента США Дональда Трампа после его переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки. Американского лидера обвинили в мягкотелости, предательстве и сговоре с российским коллегой. В то же время в ООН отметили, что готовы поддерживать любое взаимодействие двух государств. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал саммит в Хельсинки важным шагом на пути к ядерному разоружению. Эксперты подчёркивают, что переговоры глав США и России внесли особый вклад в развитие двустороннего диалога, а критика, обрушившаяся на Трампа, — это негодование американских элит, которым невыгодно взаимодействие двух стран.

Историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла 16 июля в Хельсинки, вызвала неоднозначную реакцию в мире.

Сами главы государств остались довольны выстроенным диалогом. После переговоров Трамп и Путин по отдельности дали интервью американскому телеканалу Fox News.

Российский лидер отметил, что продлившиеся четыре часа переговоры стали хорошим стартом. «Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодолении кризисов, борьбе с терроризмом, в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении», — заявил Путин.

Президент США, в свою очередь, подчеркнул, что саммит прошёл «отлично».

«Я думаю, что у нас все будет хорошо с Россией после сегодняшней встречи​​​. Но у нас все было чудовищно до сегодняшнего дня. Я имею ввиду чудовищно опасно. Как было продуктивно сегодня, так было ужасно до этого. У нас были реальные проблемы между двумя ядерными державами», — сказал Трамп.

«Худший день за время президентства»

При этом западная пресса обрушила на президента США волну критики, обвиняя его в бесхарактерности и даже предательстве.

Ведущий телеканала CNN Андерсон Купер заявил, что выступление Трампа на пресс-конференции после саммита было «позорным». Позже в ходе обсуждения встречи гости Купера в эфире также высказали недовольство главой государства.

«Это самый худший день за время президентства Трампа со времён Шарлотсвилл», — заявил бывший советник президента Дэвид Герген, имея в виду беспорядки националистов в американском городе Шарлотсвилл штата Виргиния августе 2017 года.

"This is the worst day in the Trump presidency since Charlottesville," says David Gergen, former presidential adviser on the Trump-Putin summit https://t.co/eQHQ2wPR65https://t.co/6HG1wnhFnY — Anderson Cooper 360° (@AC360) July 17, 2018

Издание The Washington Post выпустило ряд статей, где аналитики высказывают мнения, что «Трамп заменил национальную гордость на личное тщеславие» и «отрёкся от разведывательного сообщества». Таким образом издание отреагировало на слова президента США о том, что он верит одинаково и заявлению Путина о невмешательстве в президентские выборы 2016 года, и данным разведки.

Opinion: Trump replaces national pride with personal vanity https://t.co/aNxTbK8oXa — Washington Post (@washingtonpost) July 17, 2018

В таком же ключе комментировала слова американского лидера и британская пресса. BBC сообщило, что «Трамп встал на сторону Путина против ФБР». Практически слово в слово повторяет эту идею издание The Guardian, заявляя, что во время пресс-конференции «американский президент встал на сторону Кремля».

'No collusion': Trump and Putin deny election meddling in TV interviews https://t.co/DmYRRcRCZT — The Guardian (@guardian) July 17, 2018

В целом СМИ Великобритании выражают возмущение тем, как Трамп вообще мог говорить о сотрудничестве со страной, которая, по их мнению, виновна в организации отравления в Солсбери, аннексии Крыма и преследовании собственных граждан.

«Трагическая ошибка»

На главу Белого дома обрушилось негодование и его американских коллег. Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, например, сравнил поведение президента США во время итоговой пресс-конференции в Хельсинки с «маленькой раскисшей макарониной».

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него (Путина. — RT) автограф или селфи», — сказал Шварценеггер в видеокомментарии к пресс-конференции, который он опубликовал в своём Twitter-аккаунте.

President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G — Arnold (@Schwarzenegger) July 16, 2018

Сенатор Джон Маккейн назвал саммит «трагической ошибкой», а его коллега сенатор Линдси Грэм даже потребовала проверить футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, на наличие шпионской аппаратуры.

Конгрессмен-демократ Стивен Коэн сделал ещё более категоричное заявление, отметив, что Трамп практически сдался «врагу», то есть Путину. «Где наши военные? Главнокомандующий находится в руках врага!», — написал он в микроблоге Twitter.

Where are our military folks ? The Commander in Chief is in the hands of our enemy! https://t.co/3eF7OLKEdN — Steve Cohen (@RepCohen) July 16, 2018

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан назвал пресс-конференцию в Хельсинки «больше, чем «серьёзным преступлением», имея в виду преступления, достаточные для импичмента.

«Это была самая настоящая измена родине. Комментарии Трампа были не просто дебильными. Он полностью в кармане Путина. Республиканские патриоты, где вы???» — написал он на своей странице в Twitter.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) July 16, 2018

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол считает, что во время двусторонней встречи Путин «одержал фантастическую победу», Трамп же не смог даже на минимальном уровне оправдать надежды американцев.

«Планка ожиданий в отношении Трампа сегодня (16 июля. — RT) в Хельсинки была очень низкой. Все, что от него требовалось, это всего лишь небольшое сопротивление. Он решил этого не делать. Глубоко разочарован», — написал Макфол в соцсети.

The expectations bar for Trump today at #Helsinki2018 was so low. All he had to do was pushback just a little. He decided not to do so. Deeply disappointing — Michael McFaul (@McFaul) July 16, 2018

В соцсетях даже появился хэштег #TreasonSummit (#СаммитПредательства), который появляется даже в публикациях политиков, критикующих президента по итогам встречи с Путиным.

«Важно, что США и Россия говорят друг с другом»

При этом многие увидели в переговорах России и США на высшем уровне важный сдвиг в мировой политике. Так в ООН заявили, что организация готова поддерживать любое продвижение в диалоге президентов РФ и США.

«На данном этапе мы пока оцениваем заявления (глав США и России. — RT) о том, до чего они договорились, но, очевидно, что мы приветствуем любое сотрудничество, которое приведет к достижению цели разоружения во всем мире», — сказал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что саммит в Хельсинки стал важным шагом на пути к ядерному разоружению в мире.

«Усиленное сотрудничество обеих супердержав, США и России, обязательно для необходимого ядерного разоружения или мирного разрешения конфликта в Сирии при соблюдении интересов безопасности Израиля», — написал он в Twitter.

Besonders für die notwendige nukleare #Abrüstung oder eine friedliche Lösung des#Syrien-Konflikts unter Wahrung der Sicherheitsinteressen Israels «Мнимые угрозы, реальные деньги»: почему Россию снова обвиняют во вмешательстве в президентские выборы США

ist die verstärkte Zusammenarbeit der beiden Supermächte #USA und #Russland unabdingbar. 2/2— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) July 17, 2018

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также приветствовал диалог между лидерами России и США во время встречи в Хельсинки.

«Важно, что США и Россия говорят друг с другом. Мы не можем позволить себе молчание между Вашингтоном и Москвой по Сирии, Украине, в вопросах контроля над вооружениями и разоружения», — заявил Маас в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

В российском МИД также остались очень довольны прошедшей встречей. Глава ведомства Сергей Лавров сказал, что переговоры были «лучше, чем супер» и прошли просто «шикарно».

В Совфеде же отметили, что глава Белого дома во время встречи с российским президентом действовал «в соответствии со своими убеждениями и искренне». Такого мнения придерживается глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Он также подчеркнул, что несмотря на реальные достижения Трампа, его будут продолжать критиковать на родине, потому что «оппонентам Трампа сейчас не выгодно достижение им результатов во внешней политике».

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«Шаг вперёд»

Аналитики, со своей стороны, сходятся во мнении, что переговоры глав США и России внесли особый вклад в развитие двустороннего диалога, что и было необходимо в сложившейся ситуации.

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT пояснил, что критика, обрушившаяся на Трампа — это лишь негодование американских элит, которым не выгодно взаимодействие двух стран.

«Россия стала инструментом внутриполитической борьбы США. И теперь Трамп намерен повернуть это против демократов и, я думаю, что мы будем ему в этом содействовать. Истерика в американской элите сейчас — показатель слабости и отсутствия стратегического мышления.

По результатам вчерашней встречи складывается ощущение, что Дональд Трамп в своём желании нормализовать отношения с Россией в США одинок. Он волевой человек и прекрасно понимает с чем столкнулся, усиливает внутриполитические позиции. Диалог между Россией и США начался. Это уже победа», — подчеркнул он.

Президент США не заявлял ни о каких уступках в пользу России, поэтому обвинять его в госизмене — это более, чем преувеличение, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Критика поведения Дональда Трампа — это просто диффамация со стороны его политических врагов. Ничего больше. Никаких уступок в переговорах, известных нам, не существует. Трамп опытный и эффективный переговорщик. Одной из тактик в переговорах может быть лесть контрагенту и поддержание приятной, доброжелательной атмосферы, создание эффекта осуществления взаимопониманий и т.д. Другая может, напротив, состоять в психологическом давлении на оппонента», — пояснил эксперт RT.

Ремизов считает, что главным итогом саммита стала «деэскалация взаимной напряжённости» без глобальных прорывов. Единственный пункт, по которому, по мнению эксперта, возможно, главам двух стран удалось всё таки немного продвинутся — это «Северный поток – 2».

«Соединенные Штаты заинтересованы в поддержании стабильной цены на рынке нефти в ситуации попытки возобновить эмбарго против Ирана. Возможно, здесь есть какая-то почва для учета взаимных интересов, но не более того», — заключил эксперт.