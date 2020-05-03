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"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Гейтсе - Михалков

03 мая 2020, 09:57  •  382 • В России

Никита Михалков сделал заявление

Никита Михалков сделал заявление о снятии с эфира программы "Бесогон.TV" о Германе Грефе и Билле Гейтсе. Режиссёр уверен, что причиной стал "истеричный страх". Вопрос лишь в том, чья именно персона оказалась неприкосновенной.

В субботу, 2 мая, на телеканале "Россия 24" должны были показать очередной выпуск авторской программы "Бесогон.TV", однако в эфир программа не вышла. Остановили серию "У кого в кармане государство". О решении Михалков сообщил в своём видеообращении.

Каждый новый выпуск с пятницы по воскресенье выходит в эфире "России 24" шесть раз, однако в результате число показов сократили. 

"В пятницу вышли два сеанса, после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. Грубо говоря, передача снята с эфира. Конечно, может быть масса объяснений этому - забита сетка, есть более важные новости, - но я в этом разговоре (с ними) как раз сказал, что для меня это чистой воды цензура. Все объяснения по поводу того, что есть другие причины, - это ложь, неправда". 

Выйти передача успела накануне в 23:00, а затем в 3 часа ночи. Михалков считает, что телеканал выпустил передачу в надежде, что её посмотрит как можно меньше людей. Режиссёр считает, что произошедшее следует обсудить. Михалков напомнил, что до настоящего момента в эфир выходили довольно острые передачи, и всегда удавалось найти компромисс - никто никого не обижал. Но что происходит теперь? Пока Михалков не нашёл ответ на вопрос. При этом он подчеркнул, что передача производилась только за счёт его команды, и режиссёр не получал гонорар за работу с ВГТРК. Таким образом, Михалков сохранял независимость от администрации канала. 

"В этот раз программа была как бы снята с эфира, хотя формально её показали, - продолжил Михалков. - Вы знаете, когда есть выбор между войной и позором и выбирается позор, в результате человек получает и войну, и позор. Думается, что люди любого ранга и уровня должны отвечать за свои слова, сказанные публично. И за то, что они пишут. Не может здесь быть неприкосновенных, мы должны разговаривать. Потому что наша передача - это принуждение к правде ненасильственными методами. И если передача снимается с эфира, значит, есть неприкосновенный, и значит, правда не нужна", - сказал Михалков. 

Режиссёр дал понять, что теперь канал может потерять "Бесогон.TV". И ему жаль, что подобное решение будет принято. "Мне печально говорить вам это, потому что я не знаю, будем ли мы продолжать и где, если будем. Но мне очень хочется верить, что мы продолжим задавать вопросы, и вы сами начнёте искать ответы, почему эта передача вызвала такой истерический страх и реакцию. Тем, кто не успел посмотреть её на экране телевизора, предлагаю увидеть её на канале YouTube", - поставил точку Михалков. 

Отметим, в этом выпуске программы Михалков задавал вопросы о программе вакцинации Билла Гейтса, больше похожей на чипирование. А также сделал выпад в адрес главы Сбербанка Германа Грефа.

Снятый с эфира выпуск БесогонTV «У кого в кармане государство?»

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