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Истекает срок ультиматума Тихановской: что будет с Белоруссией дальше

25 октября 2020, 13:05  •  17 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ испуган и вряд ли массово начнет бастовать, считает эксперт
Сегодня, 25 октября в 23:59 заканчивается срок действия ультиматума оппозиционерки Светланы Тихановской президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Редактор онлайн-издания Belarus-Analysen в Университете Бремена Ольга Дрындова рассказала, что может случиться дальше.
По истечении срока ультиматума, как грозилась Тихановская, в стране должна начаться массовая забастовка, а люди выйдут на улицы. По мнению Дрындовой, оппозиционерка выдвинула свой ультиматум из-за того, что протесты зашли в тупик. За два месяца ничего существенно не изменилось, а люди устали. С приходом холодов и раннего заката интерес белорусов к тому, чтобы выходить и дальше на улицы, может угаснуть. Тихановская своим заявлением подогрела интерес народа к борьбе. К тому же, визит Лукашенко в СИЗО мог быть воспринят оппозицией, как его слабость, и они решили надавить на него.
Эксперт отмечает, что Батька никак не отреагирует на ультиматум Тихановской. Вероятно, отдельные предприятия после 25 числа начнут бастовать.
"Но нельзя быть уверенным в том, что эта акция примет какой-то всеобщий, национальный характер",
– отметила Дрындова в разговоре с Deutsche Welle.
Она считает, что некоторые формы протеста все же сохранятся. Например, белорусы продолжат участвовать в так называемой "итальянской забастовке", то есть будут работать медленно, либо строго по правилам. Также народ продолжит не платить коммуналку, чтобы у местного бюджета было меньше денег.
При этом Дрындова полагает, что белорусов сильно запугали, поэтому ожидать массового протеста не стоит, а, значит, 25 октября не станет переломным моментом. К тому же, как подчеркивает эксперт, у Тихановской нет всеобщего влияния.

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