Истечение срока, износ и изменение данных: МВД подготовило регламент с основаниями для аннулирования водительских прав

МВД подготовило ряд нормативных документов, определяющих механизм аннулирования водительских удостоверений, а также результатов экзамена на получение этого документа. В перчень оснований аннулирования самого документа вошли истечение срока его действия, износ и повреждения, а также смена личных данных владельца. Причиной отмены итогов сданного экзамена могут стать предоставление поддельных документов, в частности, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги.

МВД опубликовало перечень оснований, которые позволяют аннулировать водительское удостоверение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа об административном регламенте МВД России.

Согласно документу, основаниями для аннулирования документа являются истечение срока действия водительского удостоверения, смена персональных данных владельца документа, а также если сами права пришли в негодность вследствие износа или других повреждений, которые не позволяют визуально определить указанные данные.

Наряду с этим аннулировать права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате документа, а также выдаче нового удостоверения или появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения. Кроме того, причиной аннулирования служит смерть водителя.

РИА Новости

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Отмечается, что информация об аннулировании должна быть внесена в информационную систему ГИБДД. Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года. Ранее подобные основания в законодательстве прописаны не были.

Наряду с этим в МВД подготовили регламент о сдаче экзамена на права и разъяснили случаи, при которых его результаты могут отменить.

«Основаниями для начала административной процедуры… являются: удовлетворение жалобы кандидата в водители на результат проведения экзамена; признание в установленном порядке документов подложными (поддельными); проведение экзамена с нарушением требований, установленных правилами», — говорится в документе.

Если кандидат сдал экзамен, но его уличил в предоставлении поддельных паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги, то результат будет аннулирован. Сведения об отмене экзамена также занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

Кроме того, новые инициативы МВД затрагивают процедуру экзамена на получение водительских прав. Регламент предусматривает сокращение перечня грубых ошибок, за каждую из которых кандидату в водители начисляется пять штрафных баллов, с 17 до 15.

«Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка «Не сдал», если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15. — RT) пунктов экзаменационного листа», — следует из документа.

При этом по новому регламенту в перечень грубых ошибок предлагается добавить «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «не пристёгнутый ремень безопасности» (в действующей редакции экзамена за данную ошибку начисляют три штрафных балла).

Экзамен на водительские права по-новому

В сентябре стало известно, что МВД России разработало новые правила для сдачи экзамена на водительские права. Изменения должны вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Проект регламента предусматривает процедуры проведения практического экзамена исключительно в условиях дорожного движения — проверки на закрытых площадках больше не будет.

РИА Новости

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Кроме того, скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы. Их разделят на подгруппы, при этом грубые ошибки вынесены в отдельный блок. Например, за непристёгнутый ремень экзамен будет сразу прекращаться.

Для получения положительной оценки кандидату необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления ТС в условиях дорожной обстановки, набрав менее пяти штрафных баллов.

Также устанавливаются процедуры аннулирования результатов экзаменов. Жалобы будут рассматриваться комиссиями из как минимум трёх должностных лиц.

В ноябре глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что принимающие экзамен инспекторы будут обращать особое внимание на навыки вождения на автострадах, развязках и перекрёстках.

«В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрёстков. (Они. — RT) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы ГИБДД, несмотря на отмену «площадки», «расширенная линейка упражнений даст возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

«У нас достаточно много молодых водителей погибают на улицах. Более 700 погибают в год при полученных низких знаниях и умениях», — отметил он.