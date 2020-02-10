Исследовательский институт США: Европа теряет доверие к НАТО • 66 • Аналитика

Североатлантический альянс стремительно теряет поддержку европейцев. Причем доверие к блоку НАТО падает в странах, которые являются его ключевыми участниками – в Германии и Франции.



Американский исследовательский институт Pew Research Center 9 февраля 2020 года опубликовал очень интересные данные опроса европейцев. За последние десять лет доверие к НАТО упало в среднем на 20%. Сегодня лишь 57% граждан Германии и 49% граждан Франции положительно относятся к Североатлантическому альянсу. И в этих показателях нет ничего удивительного. В том виде, в каком НАТО существует сегодня, блок давно перестал удовлетворять потребности и интересы государств Западной Европы в безопасности и обороне.







Сегодня альянс – инструмент сохранения американского военного присутствия на континенте. Не случайно президент Франции Эммануэль Макрон не раз выступал с предложением о создании новой военной структуры – объединенной европейской армии. По сути, это такое же НАТО, но без США и, вероятно, Турции, отношение к которой в Европе также далеко от позитивного.



Американское руководство, в свою очередь, к идее создания общеевропейской армии относится очень настороженно. Ведь в случае ее появления исчезнет смысл существования Североатлантического альянса, да и военное присутствие США в Европе станет менее оправданным. Поэтому все надежды Вашингтона сегодня связаны со странами Восточной Европы – Польшей, Румынией, Латвией, Литвой, Эстонией, а также с Норвегией и не входящей в альянс Швецией.



Именно в этих государствах наиболее высок градус антироссийских настроений, транслируемых властями и средствами массовой информации. Дипломаты США уже грозились Германии перевести войска и военную технику в Польшу, если немцы не увеличат финансирование обороны, включая и содержание американских баз. На фоне такого шантажа ухудшение отношения к Североатлантическому альянсу в Германии – вполне объяснимое явление.



Есть и еще один нюанс. Европейцы все меньше жаждут защищать друг друга от России. Например, только 41% французов и 34% немцев ответили утвердительно на вопрос о том, должны ли их страны помочь члену НАТО, атакованному Россией. Связано это с тем, что сегодня в НАТО включены весьма агрессивные в отношении РФ государства типа прибалтийских стран или Польши, а немцам и французам совершенно не хочется воевать за проамериканских провокаторов.



Кроме того, свою роль в отношении к альянсу играют и старые территориальные претензии ряда европейских стран. Например, известно позитивное отношение США и НАТО к современной Украине. Но в Венгрии действия Киева не вызывают ни малейшего одобрения. Целых 67% опрошенных венгров заявили, что Венгрия должна вернуть себе территории, которые некогда входили в ее состав. И речь, как мы понимаем, идет о Закарпатье, которое сейчас является частью Украины. В ряде закарпатских населенных пунктов мадьяры составляют значительную часть населения. По мнению и властей Венгрии, и рядовых венгров, их соплеменники подвергаются дискриминации на Украине.



О желании вернуть свои земли заявляет и 60% греков. И в данном случае территориальные претензии, скорее всего, также адресованы соседним странам, входящим в блок НАТО. У немцев 30% опрошенных желают возвращения исторических земель, скорее всего – тех, что после войны были включены в состав Польши.



Как видим, разногласия в Европе весьма масштабны и они будут только расти. Слишком много у европейских стран претензий и друг к другу, и к Соединенным Штатам, и к руководству ЕС. На фоне кризиса Североатлантического альянса Россия может значительно укрепить свои позиции в Европе, особенно если говорить о таких западноевропейских странах как Франция, Германия и Италия. В каждом из этих государств существуют внушительные политические силы, выступающие и против антироссийских санкций, и за выход стран из состава Североатлантического альянса. Североатлантический альянс стремительно теряет поддержку европейцев. Причем доверие к блоку НАТО падает в странах, которые являются его ключевыми участниками – в Германии и Франции.Американский исследовательский институт Pew Research Center 9 февраля 2020 года опубликовал очень интересные данные опроса европейцев. За последние десять лет доверие к НАТО упало в среднем на 20%. Сегодня лишь 57% граждан Германии и 49% граждан Франции положительно относятся к Североатлантическому альянсу. И в этих показателях нет ничего удивительного. В том виде, в каком НАТО существует сегодня, блок давно перестал удовлетворять потребности и интересы государств Западной Европы в безопасности и обороне.Сегодня альянс – инструмент сохранения американского военного присутствия на континенте. Не случайно президент Франции Эммануэль Макрон не раз выступал с предложением о создании новой военной структуры – объединенной европейской армии. По сути, это такое же НАТО, но без США и, вероятно, Турции, отношение к которой в Европе также далеко от позитивного.Американское руководство, в свою очередь, к идее создания общеевропейской армии относится очень настороженно. Ведь в случае ее появления исчезнет смысл существования Североатлантического альянса, да и военное присутствие США в Европе станет менее оправданным. Поэтому все надежды Вашингтона сегодня связаны со странами Восточной Европы – Польшей, Румынией, Латвией, Литвой, Эстонией, а также с Норвегией и не входящей в альянс Швецией.Именно в этих государствах наиболее высок градус антироссийских настроений, транслируемых властями и средствами массовой информации. Дипломаты США уже грозились Германии перевести войска и военную технику в Польшу, если немцы не увеличат финансирование обороны, включая и содержание американских баз. На фоне такого шантажа ухудшение отношения к Североатлантическому альянсу в Германии – вполне объяснимое явление.Есть и еще один нюанс. Европейцы все меньше жаждут защищать друг друга от России. Например, только 41% французов и 34% немцев ответили утвердительно на вопрос о том, должны ли их страны помочь члену НАТО, атакованному Россией. Связано это с тем, что сегодня в НАТО включены весьма агрессивные в отношении РФ государства типа прибалтийских стран или Польши, а немцам и французам совершенно не хочется воевать за проамериканских провокаторов.Кроме того, свою роль в отношении к альянсу играют и старые территориальные претензии ряда европейских стран. Например, известно позитивное отношение США и НАТО к современной Украине. Но в Венгрии действия Киева не вызывают ни малейшего одобрения. Целых 67% опрошенных венгров заявили, что Венгрия должна вернуть себе территории, которые некогда входили в ее состав. И речь, как мы понимаем, идет о Закарпатье, которое сейчас является частью Украины. В ряде закарпатских населенных пунктов мадьяры составляют значительную часть населения. По мнению и властей Венгрии, и рядовых венгров, их соплеменники подвергаются дискриминации на Украине.О желании вернуть свои земли заявляет и 60% греков. И в данном случае территориальные претензии, скорее всего, также адресованы соседним странам, входящим в блок НАТО. У немцев 30% опрошенных желают возвращения исторических земель, скорее всего – тех, что после войны были включены в состав Польши.Как видим, разногласия в Европе весьма масштабны и они будут только расти. Слишком много у европейских стран претензий и друг к другу, и к Соединенным Штатам, и к руководству ЕС. На фоне кризиса Североатлантического альянса Россия может значительно укрепить свои позиции в Европе, особенно если говорить о таких западноевропейских странах как Франция, Германия и Италия. В каждом из этих государств существуют внушительные политические силы, выступающие и против антироссийских санкций, и за выход стран из состава Североатлантического альянса. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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