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Исследователи раскрыли, как у известных во всем мире гватемальских каменных голов появилось магнитное поле
08 мая 2019, 06:09 • 239 • В мире
Ученые раскрыли магнетизм гватемальских каменных голов.
Известные среди туристов гватемальские каменные головы имеют магнитное поле. Это открытие сделали исследователи из Гарварда, пишет Live Scence.
Установлено, что возраст этих 11 скульптур около 2000 лет, и 10 из них имеют магнитные аномалии. При этом магнитный совпадает с правой щекой скульптуры, или с её пупком.
На появившейся вопрос, как скульптор мог наделить свои изваяния магнитным полем, ученые дают ответы: "Никак".
Они предполагают, что он выбрал камень, в который ударила молния.
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