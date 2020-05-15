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Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире

15 мая 2020, 08:55  •  54 • Аналитика
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Бизнес-леди. Архивное фото
Россия занимает 11-ю строчку среди стран Европы по объему богатства, находящегося в руках женщин – этот показатель составляет 320 миллиардов долларов, при этом темпы роста их капитала превышают общемировые, говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth "Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Россия занимает 11-е место среди стран Европы (по объему капитала в руках женщин - ред.) с 320 миллиардами долларов. Все страны Восточной Европы (без России) аккумулируют порядка 800 миллиардов долларов. Темпы роста в России в 2016-2019 годах превышали общемировые и составляли 8,9%", - говорится в исследовании. Общемировые темпы роста за этот период в среднем оставляли 6,1%, то есть за год их богатство росло на 5 триллионов долларов, опережая мужчин (рост в среднем на 4,1% в год).
Первое место среди стран Европы у Великобритании (2,8 триллиона долларов), вторая строчка у Германии (2,4 триллиона), третья у Франции (2,1 триллиона). Далее следуют Италия (1,6 триллиона), Нидерланды (948 миллиардов), Швейцария (868 миллиардов), Испания (793 миллиарда), Бельгия (516 миллиардов), Швеция (492 миллиарда), Дания (345 миллиардов) и Россия (320 миллиардов).
LADIES FIRST
"В то время, как в других странах чаще всего подконтрольный женщинам капитал находится в сегментах до 5 миллионов долларов, в России на него приходится 35%, что тоже немало, однако самый крупный - 40% средств под управлением - это сегмент капиталов свыше 100 миллионов долларов. В данном сегменте Россия опережает все другие страны. Для сравнения, в Западной Европе это 16%, а на Ближнем Востоке – 28%", - говорится в исследовании.
Россиянки предпочитают держать денежные средства на счетах до востребования и других, а также на депозитах – их доля в общем объеме достигла 44% в 2019 году. Среднемировое значение для этой доли составляет 25%. И напротив, если страхование жизни и пенсии в мире охватывает 30% средств, то в России – лишь 6%.
В период 2020-2023 годов темпы роста богатства женщин повысятся до 7,2%, согласно прогнозам BCG, и снова обгонят мужчин с 5,2%. В настоящий момент в руках женщин находится треть мирового богатства: на конец 2019 года женщинам принадлежало 70 триллионов долларов, или 32% от общемирового объема. На страны Северной Америки приходится самая крупная доля, 35,4 триллиона долларов, у Западной Европы – 14,3 триллиона, а у догоняющей ее Азии (без Японии) – 13 триллиона.
"С учетом влияния COVID-19, согласно базовому и наиболее вероятному сценарию "V", к 2023 году состояние женщин может достичь 93 триллионов долларов, в случае менее вероятного сценария "U" – 85 триллионов, маловероятного сценария "L" – 81 триллионов", - прогнозируют в BCG. По итогам 2020 года по базовому сценарию "V" возможно снижение до 67,5 триллиона долларов.

Особенности регионов

Азия, за исключением Японии, станет самым быстрорастущим центром создания богатства для женщин. Если рост благосостояния женщин будет продолжаться в нынешнем стремительном темпе 10,4% в год, в Азии женщины будут прибавлять более 1 триллиона долларов в год в течение следующих четырех лет. Продолжение этой впечатляющей траектории приведет к тому, что к 2023 году женщины в Азии будут иметь больше активов, чем в любом другом регионе мира, кроме Северной Америки.
Японские женщины, с общей долей благосостояния, составляющей всего 2,7 триллиона долларов, отстают от других промышленно развитых стран по инвестиционным и неинвестируемым активам. Одна из причин – это то, что японские женщины сталкиваются с большими барьерами на пути экономической интеграции, чем женщины по всему миру. "Западная Европа, вероятно, будет испытывать замедление рост благосостояния женщин в течение следующих четырех лет, и это может привести к увеличению разрыва с Северной Америкой и Азией", - полагают авторы исследования.
Латинская Америка, Восточная Европа и Ближний Восток обещают сильный рост с 2019 по 2023 год, хотя и с гораздо меньшей базы активов. Ожидаемый рост на Ближнем Востоке заслуживает особого внимания. Повышение политической и экономической стабильности в регионе и улучшение доступа женщин к медицинскому обслуживанию и образованию способствуют увеличению ожидаемого показателя на 9%.

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