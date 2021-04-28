Исраэль Шамир: "Россия давно не поднимала такого бунта"

Говоря о противостоянии Царьграда с Google, Исраэль Шамир подчеркнул, что "Россия давно не поднимала такого бунта". И в данном случае подобный бунт оправдан целиком и полностью.

Писатель и публицист Исраэль Шамир принял участие в пресс-конференции Царьграда, где было презентовано письмо учредителя телеканала Константина Малофеева президенту США Дональду Трампу. Малофеев, напомним, призвал Трампа вместе бороться с корпорацией Google, а если быть ещё более точными, с цензурой, навязываемой американской корпорацией. К этой борьбе, уверен Константин Малофеев, могут присоединиться и все американцы, пострадавшие от действий корпорации.

Исраэль Шамир, обращаясь к Константину Малофееву, подчеркнул, что подобный бунт должен был начаться:

Давно такого бунта Россия не поднимала. С 1917 или с 1941 года. Это, конечно, замечательное событие. Давно пора было человечеству восстать против узурпаторов. И радостно, что вы призвали американцев присоединиться. Давно пора было начать этот бунт, - подчеркнул писатель и публицист.

Кроме того, Исраэль Шамир поинтересовался, есть ли возможность получить деньги от представительства Google в России в качестве неустойки? Насколько велики будут потери корпорации? Константин Малофеев, отвечая, подчеркнул, что в случае с Царьградом материальная выгода не имеет значения. Цель иная:

Хотя с Google в России есть что взять. В год прибыль представительства здесь составляет более 80 миллиардов рублей. Но я хотел специально отметить, что наша цель не материальная выгода. Мы хотим, чтобы они прекратили цензуру в России. И прекратили модерировать смыслы. Мы – средство массовой информации, телеканал Царьград хотим свободно вещать о наших ценностях на нашу аудиторию в рамках законодательства России. А всего лишь платформа – сервис YouTube, запрещает нам это делать. Так быть не должно.

Кроме того, Константин Малофеев добавил, что вместе с Царьград в сервисе YouTube были заблокированы порядка 200 просемейных аккаунтов.

И если я нахожусь под санкциями, то эти люди не находились под санкциями. И цензура в их отношении действует не по принципу санкций, а по смыслам. И нам всё равно сколько Google заплатит за невыполнение решения суда. Это проблема акционеров, что менеджеры ведут незаконную деятельность в России. Нам важно, чтобы наш аккаунт был включен. Мы добиваемся, чтобы наш зритель получил доступ к информации, - резюмировал Константин Малофеев.

Исраэль Шамир добавил, что деньги в ситуации с Google могли бы стать дополнительным стимулом для корпорации исполнять решение. Константин Малофеев с этим согласился, отметив: