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Исраэль Шамир: "Россия давно не поднимала такого бунта"
28 апреля 2021, 14:20 • 228 • Политика
Говоря о противостоянии Царьграда с Google, Исраэль Шамир подчеркнул, что "Россия давно не поднимала такого бунта". И в данном случае подобный бунт оправдан целиком и полностью.
Писатель и публицист Исраэль Шамир принял участие в пресс-конференции Царьграда, где было презентовано письмо учредителя телеканала Константина Малофеева президенту США Дональду Трампу. Малофеев, напомним, призвал Трампа вместе бороться с корпорацией Google, а если быть ещё более точными, с цензурой, навязываемой американской корпорацией. К этой борьбе, уверен Константин Малофеев, могут присоединиться и все американцы, пострадавшие от действий корпорации.
Исраэль Шамир, обращаясь к Константину Малофееву, подчеркнул, что подобный бунт должен был начаться:
Кроме того, Исраэль Шамир поинтересовался, есть ли возможность получить деньги от представительства Google в России в качестве неустойки? Насколько велики будут потери корпорации? Константин Малофеев, отвечая, подчеркнул, что в случае с Царьградом материальная выгода не имеет значения. Цель иная:
Кроме того, Константин Малофеев добавил, что вместе с Царьград в сервисе YouTube были заблокированы порядка 200 просемейных аккаунтов.
Исраэль Шамир добавил, что деньги в ситуации с Google могли бы стать дополнительным стимулом для корпорации исполнять решение. Константин Малофеев с этим согласился, отметив:
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