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«Испытывают отношения с ЕС на прочность»: Госдеп пообещал совместно с Украиной бороться против «Северного потока — 2»

17 ноября 2018, 14:24  •  113 • Украина
Вашингтон и Киев договорились, что будут сообща препятствовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным. При этом аналитики убеждены, что США не смогут оказать воздействие на строительство газопровода, поскольку Западная Европа крайне заинтересована в реализации проекта. По словам экспертов, США просто пытаются убедить Украину закупать дорогой американский СПГ.
 
© Nord Stream 2
 

Глава украинского МИД Павел Климкин посетил США, где его принял глава Госдепа. По итогам встречи Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву противостоять «российской агрессии». Он также пообещал поддержку в борьбе против проекта «Северный поток — 2», который, по оценке США, подрывает экономическую безопасность Европы. 

«Мы будем совместно работать над тем, чтобы остановить проект «Северный поток — 2», который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа. Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков», — сказал Помпео.

It is my pleasure to welcome #Ukraine's Foreign Minister @PavloKlimkin to Washington as we restart the U.S.-Ukraine Strategic Partnership Commission. We continue to stand with Ukraine and call on #Russia to cease its aggression. pic.twitter.com/bWQGoEuVHp

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2018

В совместном заявлении по итогам переговоров отмечается, что США и Украина должны продолжать координировать свои действия, чтобы остановить продвижение проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые «навредят экономике Украины и стратегической стабильности».

Параллельно с предупреждениями о потенциальной «опасности» экономического проекта США заявляют о готовности поставлять в Европу «доступную» энергию в виде сжиженного газа. Ранее об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, в очередной раз пояснив, что «Северный поток» подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность».

«На рыночных условиях, а не на политических демаршах»

В Госдуме скептически относятся к формулировке «энергетическая зависимость». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил, что даже во времена холодной войны в Европу поступал газ из СССР — и всех это устраивало. Сейчас же «США мечтают только об одном: запустить свой СПГ в Европу. Но он дороже и невыгоднее, поэтому понятно, что европейцы этого не хотят». 

Таким образом, по мнению Ананских, Вашингтону следует оставить попытки оказать воздействие на экономические отношения Москвы и Европы и обратить внимание на ситуацию внутри собственной страны.

«В США сейчас кризис, цена на СПГ поднялась буквально на 40% в Америке. Помпео надо думать о своих проблемах, а Украине просто сесть за стол переговоров и обсуждать условия транзита газа через Украину так, чтобы это было на рыночных условиях, а не на политических демаршах», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он также выразил уверенность, что «Газпром», несмотря на все препятствия, вовремя запустит «Северный поток — 2». На это рассчитывают и в европейских бизнес-кругах, успех предприятий которых зависит от поставок топлива. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле ранее выразил надежду на реализацию проекта «Северный поток — 2» в полном объёме и в указанные сроки.

  • © Nord Stream 2

Возможности давления

Эксперт прокомментировал заявление Киева об отсутствии средств на морскую базу

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров уверен, что дальше громких заявлений дело не пойдёт.

«Несмотря на достаточно жёсткую риторику, до самого грубого давления США вряд ли опустятся, потому что и так отношения с Евросоюзом сейчас испытываются на прочность. Речь доходит до заявлений о создании европейской армии. Заявления об этом звучали и раньше, но сейчас политики говорят об этом наперебой — французские, немецкие», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Аналитик отметил, что Соединённые Штаты не смогут оказать воздействие на ФРГ в этом вопросе. 

«Никаких реальных возможностей, кроме каких-то выходящих за рамки здравого смысла мер санкционного характера, причём не в отношении РФ, а в отношении европейских государств и в первую очередь Германии, Вашингтон применить не может», — пояснил Шатров.

  • Reuters
  • © Hannibal Hanschke

Отметим, Берлин проявляет большую заинтересованность в строительстве «Северного потока — 2». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно подчёркивала экономический характер проекта. 

В Госдуме назвали тщетными планы США и Украины противостоять «СП-2»

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я рассматриваю его менее критично и выступаю за предоставление Украине гарантий по сохранению её транзитной роли», — заявила Меркель во время визита в Киев.

Также Берлин опровергает все утверждения относительно якобы возникшей зависимости ФРГ от российского газа. «Зависимости Германии от РФ не существует, тем более в вопросах энергетики», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Рекламная акция»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, со своей стороны, отмечает, что слова Помпео были направлены на то, чтобы склонить Украину к покупке американского СПГ, а не на препятствование строительству «Северного потока — 2».

«США хотят заставить украинцев покупать американский СПГ с доставкой через Польшу. Мы видели, что Перри (министр энергетики США. — RT), как раз когда ездил по Европе, исключительно как рекламный агент катался… Он же заявил: «Вы уже купили наш пенсильванский уголь, молодцы, но не нужно на этом останавливаться! Давайте закупайте наш американский СПГ», — рассказал Юшков.

Таким образом, по оценке эксперта, если бы США действительно намеревались препятствовать «Северному потоку — 2», они пытались бы приостановить инвестиционные вливания, но этого не происходит.

Напомним, в Москве неоднократно призывали не политизировать экономический проект «Северный поток — 2».

«Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему. Главное — удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы. Хочу в этой связи отметить и ещё раз подчеркнуть: «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

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