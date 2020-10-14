Испытателя американской вакцины от коронавируса поразило "необъяснимое заболевание"

Третью фазу испытаний американской вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson, пришлось приостановить. Об этом сообщается в пресс-релизе самой организации.

Как уточняется, приостановка исследований - временная и связана с одним из добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины. Испытателя препарата внезапно поразило "необъяснимое заболевание".

Сейчас оценивается состояние самого добровольца и ведётся проверка произошедшего. Экспертизу проводят не только медицинские специалисты, но и Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования.

До этого момента испытание вакцины проходило в штатном режиме, препарат вызывал устойчивый иммунитет к COVID-19 в рамках как первой, так и второй фазы исследования.