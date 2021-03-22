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Испытано Путиным: Обнаружено отличное место для дебатов. "Чего Байден мнётся?"

22 марта 2021, 02:10  •  59 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал фото отдыха президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в тайге и посчитал это место "отличным для дебатов". "Я не знаю, чего Байден мнётся", - заметил журналист.
Напомним, ранее стало известно о том, что эти выходные президент России Владимир Путин намерен провести в тайге. Сегодня на официальном сайте Кремля были опубликованы фотографии из Сибири, где глава государства отдыхал в компании министра обороны России Сергея Шойгу.
Кадры моментально разлетелись по соцсетям. Опубликовал подборку фото у себя в авторском Telegram-канале Kotsnews и военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Место, выбранное для отдыха Путиным, журналист посчитал отличным для его возможных дебатов с президентом США Джо Байденом.
"Шойгу с Путиным в тайге. В принципе, отличное место для дебатов, - высказался Коц. - Я не знаю, чего Байден мнётся".
Фото: скриншот Telegram-канале Kotsnews
Напомним, ранее Путин предложил своему американскому коллеге поговорить в прямом эфире, онлайн, "без всяких задержек, а в открытой, прямой дискуссии", дабы "не пикироваться заочно".
Российский лидер также подчеркнул, что готов устроить дискуссию с Байденом "в любое удобное для американской стороны время". Однако глава Белого дома даже на вопрос журналистов о том, готов ли он поговорить с Путиным в прямом эфире, отвечать не стал.

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