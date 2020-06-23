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«Испытания военной поры показали неимоверную силу нашего народа»
23 июня 2020, 03:00 • 63 • Политика
На алтарь Победы были отданы тысячи и тысячи жизней — это священные жертвы и величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России. Об этом Владимир Путин заявил в День памяти и скорби — спустя 79 лет после начала Великой отечественной войны. 22 июня президент посетил недавно открытый главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот». Глава государства отметил, что сейчас безопасность России надежно обеспечена: военнослужащие достойно выполняют все поставленные задачи, а Вооруженные силы страны совершенствуются и осваивают новую технику. Воспоминания о трагедии XX века необходимо передавать из поколения в поколение, настаивают опрошенные «Известиями» ветераны и эксперты. О начале тех страшных событий, которые покалечили судьбы миллионов людей — в материале «Известий».
«Безграничная любовь к Отчизне»
Владимир Путин 22 июня традиционно принимает участие в памятных мероприятиях, почитая подвиг предков, защитивших страну от нацистских захватчиков. В столь важную дату президент даже в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом не мог остаться в Кремле или резиденции «Ново-Огарево».
В понедельник утром российский лидер в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил патриарший Собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова — главный храм Вооруженных Сил РФ, возведенный в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы.
На площади перед собором, высота которого символично составляет 75 м (диаметр основания центрального купола 19 м 45 см в честь года Победы), российский лидер выступил перед военнослужащими. Он напомнил, что в День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых горьких и драматических страниц нашей истории — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) во время посещения главного храма Вооруженных сил
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
— Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны, — заявил Владимир Путин. — Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю.
Президент оценил современное поколение солдат и офицеров, которые, по его словам, хранят верность традициям и достойно выполняют все поставленные задачи. В связи с этим он выразил уверенность, что обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены.
— Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. Но главной основой ратного труда по‑прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне, — подчеркнул он.
Президент посетил музейный комплекс «Дорога памяти». Главным элементом этого уникального мультимедийного проекта стала фотогалерея «Река времени», где можно ознакомиться с информацией о солдатах, жителях блокадного Ленинграда и многих других, кто защищал Родину в страшные годы войны. В парке «Патриот» Владимир Путин также возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».
Вечная память
Затем глава государства отправился к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, где его ожидали ветераны Великой Отечественной войны. Один из них во время рукопожатия лично передал президенту письмо, которое Владимир Путин спрятал в карман пиджака. Вместе с ветеранами, а также с учениками Московского суворовского военного училища и Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ» российский лидер принял участие в церемонии возложения венка.
Ровно в 12:15 мск Александровский Сад погрузился в полную тишину. В этом году впервые прошла общероссийская минута молчания, когда на короткий промежуток времени стихла практически вся страна. 79 лет назад в это же время народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил гражданам о нападении на страну и начале войны. Именно тогда и прозвучала знаменитая фраза: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев в День памяти и скорби после церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
После столь трогательного момента, который не обошелся без слез на глазах некоторых участников, перед мемориалом торжественным маршем прошла рота почетного караула. Также президент возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
Кроме того, в День памяти и скорби по всей стране зажглись тысячи свечей. Так, на Крымской набережной была создана «линия» из 1418 огоньков, каждый из которых символизирует один день Великой Отечественной войны. Между тем на площади перед Музеем Победы в столице из свечей был выложен знаменитый образ советского солдата с плаката 1941 года «Отстоим Москву!». О погибших в этот день вспоминают и за границей. К примеру, ветераны и дипломаты возложили цветы в израильском городе Нетании к мемориалу Победы Красной Армии над нацистской Германией.
— Мы обязаны помнить не только о положительных моментах, но и о трагических страницах нашей истории, чтобы не допустить повторения событий XX века. Чрезвычайно важно передавать из поколения в поколение воспоминания о той страшной трагедии, с которой столкнулись наши предки. Нельзя допустить, чтобы в школьных учебниках уделялось мало внимания этой дате, а события 1939–1945 годов имели двоякое толкование. Советские граждане внесли решающий вклад в победу над нацизмом, а стремление наших зарубежных партнеров обвинить СССР в развязывании войны — это лишь попытки переписать историю в угоду своих политических интересов, — заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ Иван Абажер.
Страшное время
Ветеран Великой Отечественной войны, летчик и участник обороны Ленинграда Герман Алешин рассказывает о 22 июне 1941 года с грустью в голосе.
— Это был тяжелый день. Мне было 13 лет, как раз закончил шестой класс. Я был со школой на каком-то мероприятии, и там объявили о начале войны. Когда я пришел домой, мой папа со знакомым обсуждал этот вопрос. Я к ним подключился. Естественно, все мальчишки тогда думали, что война быстро пройдет. Однако война стала для меня настоящей трагедией, так как я потерял всю свою семью, — рассказал «Известиям» Герман Геннадьевич.
Вначале погиб отец Германа Алешина, который, по его словам, не дошел до работы.
— Потом заболел и умер мой братик. Помимо лекарств во время болезни особенно важно питание, которого у нас и так не было. Затем умерли моя мама и сестренка. Сестренку я уже не смог похоронить, поскольку не двигался. Помогали соседи, — завершил 92-летний Герман Геннадьевич, который жил в Ленинграде с 1937 по 1947 год.
Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби приветствует ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Константин Старостенко, которому в июне 1941 года было 15 лет, работал в колхозе молоковозом. Он вспоминает как страшный сон то роковое воскресенье, когда началась война.
— Я был учеником восьмого класса. Все думали, что это будет быстрая война, но она, к сожалению, продлилась целых 1418 дней. Я родом из Смоленской области и пережил все время оккупации немецкими захватчиками. Помню, как после боев под Ельней нацисты приехали в деревню, где забирали яйца и молоко, а также насиловали девушек. Вот так мне запомнилось начало войны, это было ужасное время, — рассказывает «Известиям» Константин Иванович, которому скоро исполнится 95 лет.
По его словам, немцы также активно забирали молодежь в свои ряды.
— Один мой ровесник попал во Власовскую армию. Позже его осудили и отправили за Урал на шахты, где он и скончался. Я же постоянно скрывался и не ночевал дома. Это было единственное спасение. При этом у моей матери было трое сыновей, и на мне, как на самом старшем, лежало все хозяйство. Как-то надо было выживать. Мой папа в то время служил в Красной армии. После окончания войны он смог вернуться домой, — вспоминает Константин Иванович.
Уже в 1944 году Константин Старостенко был призван в советскую армию.
— Я учился на артиллериста и попал в армию под Брест. Это был 333-й артиллерийский полк. Именно нас передислоцировали в Литву в город Шяуляй. Оттуда начался мой военный путь. Я прошел всю Восточную Пруссию. Потом в апреле 1945 года полк перебросили под Берлин. После штурма Берлина меня еще отправили в Чехословакию под Прагу, — рассказал ветеран.
Константин Иванович добавил, что молодому поколению необходимо сделать всё для того, чтобы избежать войны. К сожалению, сейчас ощущается напряженность в международных отношениях и поэтому России важно укреплять свои позиции, подчеркнул он.
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