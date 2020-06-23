«Испытания военной поры показали неимоверную силу нашего народа»

На алтарь Победы были отданы тысячи и тысячи жизней — это священные жертвы и величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России. Об этом Владимир Путин заявил в День памяти и скорби — спустя 79 лет после начала Великой отечественной войны . 22 июня президент посетил недавно открытый главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» . Глава государства отметил, что сейчас безопасность России надежно обеспечена: военнослужащие достойно выполняют все поставленные задачи, а Вооруженные силы страны совершенствуются и осваивают новую технику. Воспоминания о трагедии XX века необходимо передавать из поколения в поколение, настаивают опрошенные «Известиями» ветераны и эксперты. О начале тех страшных событий, которые покалечили судьбы миллионов людей — в материале «Известий».

«Безграничная любовь к Отчизне»

Владимир Путин 22 июня традиционно принимает участие в памятных мероприятиях, почитая подвиг предков, защитивших страну от нацистских захватчиков. В столь важную дату президент даже в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом не мог остаться в Кремле или резиденции «Ново-Огарево».

В понедельник утром российский лидер в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил патриарший Собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова — главный храм Вооруженных Сил РФ, возведенный в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы.

На площади перед собором, высота которого символично составляет 75 м (диаметр основания центрального купола 19 м 45 см в честь года Победы), российский лидер выступил перед военнослужащими . Он напомнил, что в День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых горьких и драматических страниц нашей истории — 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) во время посещения главного храма Вооруженных сил Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны, — заявил Владимир Путин. — Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю.

Президент оценил современное поколение солдат и офицеров, которые, по его словам, хранят верность традициям и достойно выполняют все поставленные задачи. В связи с этим он выразил уверенность, что обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены.

— Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. Но главной основой ратного труда по‑прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне, — подчеркнул он.

Президент посетил музейный комплекс «Дорога памяти». Главным элементом этого уникального мультимедийного проекта стала фотогалерея «Река времени» , где можно ознакомиться с информацией о солдатах, жителях блокадного Ленинграда и многих других, кто защищал Родину в страшные годы войны. В парке «Патриот» Владимир Путин также возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

Вечная память

Затем глава государства отправился к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, где его ожидали ветераны Великой Отечественной войны . Один из них во время рукопожатия лично передал президенту письмо, которое Владимир Путин спрятал в карман пиджака. Вместе с ветеранами, а также с учениками Московского суворовского военного училища и Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ» российский лидер принял участие в церемонии возложения венка.

Ровно в 12:15 мск Александровский Сад погрузился в полную тишину. В этом году впервые прошла общероссийская минута молчания, когда на короткий промежуток времени стихла практически вся страна. 79 лет назад в это же время народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сообщил гражданам о нападении на страну и начале войны. Именно тогда и прозвучала знаменитая фраза: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы на Аллее городов-героев в День памяти и скорби после церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

После столь трогательного момента, который не обошелся без слез на глазах некоторых участников, перед мемориалом торжественным маршем прошла рота почетного караула. Также президент возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Кроме того, в День памяти и скорби по всей стране зажглись тысячи свечей. Так, на Крымской набережной была создана «линия» из 1418 огоньков, каждый из которых символизирует один день Великой Отечественной войны . Между тем на площади перед Музеем Победы в столице из свечей был выложен знаменитый образ советского солдата с плаката 1941 года «Отстоим Москву!» . О погибших в этот день вспоминают и за границей. К примеру, ветераны и дипломаты возложили цветы в израильском городе Нетании к мемориалу Победы Красной Армии над нацистской Германией.

— Мы обязаны помнить не только о положительных моментах, но и о трагических страницах нашей истории, чтобы не допустить повторения событий XX века. Чрезвычайно важно передавать из поколения в поколение воспоминания о той страшной трагедии, с которой столкнулись наши предки . Нельзя допустить, чтобы в школьных учебниках уделялось мало внимания этой дате, а события 1939–1945 годов имели двоякое толкование. Советские граждане внесли решающий вклад в победу над нацизмом, а стремление наших зарубежных партнеров обвинить СССР в развязывании войны — это лишь попытки переписать историю в угоду своих политических интересов, — заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ Иван Абажер.

Страшное время

Ветеран Великой Отечественной войны, летчик и участник обороны Ленинграда Герман Алешин рассказывает о 22 июне 1941 года с грустью в голосе.

— Это был тяжелый день. Мне было 13 лет , как раз закончил шестой класс. Я был со школой на каком-то мероприятии, и там объявили о начале войны. Когда я пришел домой, мой папа со знакомым обсуждал этот вопрос. Я к ним подключился. Естественно, все мальчишки тогда думали, что война быстро пройдет. Однако война стала для меня настоящей трагедией, так как я потерял всю свою семью, — рассказал «Известиям» Герман Геннадьевич.

Вначале погиб отец Германа Алешина, который, по его словам, не дошел до работы.

— Потом заболел и умер мой братик. Помимо лекарств во время болезни особенно важно питание, которого у нас и так не было. Затем умерли моя мама и сестренка. Сестренку я уже не смог похоронить, поскольку не двигался. Помогали соседи , — завершил 92-летний Герман Геннадьевич, который жил в Ленинграде с 1937 по 1947 год.

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби приветствует ветеранов Великой Отечественной войны Японцы забеспокоились из-за Курил после статьи Путина Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Константин Старостенко, которому в июне 1941 года было 15 лет, работал в колхозе молоковозом. Он вспоминает как страшный сон то роковое воскресенье, когда началась война.

— Я был учеником восьмого класса. Все думали, что это будет быстрая война, но она, к сожалению, продлилась целых 1418 дней. Я родом из Смоленской области и пережил все время оккупации немецкими захватчиками. Помню, как после боев под Ельней нацисты приехали в деревню, где забирали яйца и молоко, а также насиловали девушек . Вот так мне запомнилось начало войны, это было ужасное время, — рассказывает «Известиям» Константин Иванович, которому скоро исполнится 95 лет.

По его словам, немцы также активно забирали молодежь в свои ряды.

— Один мой ровесник попал во Власовскую армию. Позже его осудили и отправили за Урал на шахты, где он и скончался. Я же постоянно скрывался и не ночевал дома. Это было единственное спасение. При этом у моей матери было трое сыновей, и на мне, как на самом старшем, лежало все хозяйство . Как-то надо было выживать. Мой папа в то время служил в Красной армии. После окончания войны он смог вернуться домой, — вспоминает Константин Иванович.

Уже в 1944 году Константин Старостенко был призван в советскую армию.

— Я учился на артиллериста и попал в армию под Брест. Это был 333-й артиллерийский полк. Именно нас передислоцировали в Литву в город Шяуляй. Оттуда начался мой военный путь. Я прошел всю Восточную Пруссию. Потом в апреле 1945 года полк перебросили под Берлин. После штурма Берлина меня еще отправили в Чехословакию под Прагу, — рассказал ветеран.