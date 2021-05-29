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Испытания ракет ПРО США закончились провалом

29 мая 2021, 23:05  •  56 • Политика
На сайте противоракетного агентства Минобороны США показано, что корабельные системы ПРО США не смогли поразить цель.
Испытания комплексов ПРО США закончились провалом - противоракеты системы Aegis не смогли поразить цель.
В субботу, 29 мая, агентство по противоракетной обороне совместно с Военно-морскими силами США провело лётные испытания систем Aegis. Системы были созданы "для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II".
Военнослужащие в ходе испытаний хотели продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности корабельными системами Aegis, говорится в сообщении.
В ходе учебных тренировок было сделано два ракетных залпа.
"Должностные лица программы инициировали обширную проверку, чтобы определить причину любых проблем, которые могли помешать успешному перехвату, и тщательно проанализируют результаты", - сообщает ведомство.

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