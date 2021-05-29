Испытания ракет ПРО США закончились провалом

На сайте противоракетного агентства Минобороны США показано, что корабельные системы ПРО США не смогли поразить цель.

Испытания комплексов ПРО США закончились провалом - противоракеты системы Aegis не смогли поразить цель.

В субботу, 29 мая, агентство по противоракетной обороне совместно с Военно-морскими силами США провело лётные испытания систем Aegis. Системы были созданы "для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II".

Военнослужащие в ходе испытаний хотели продемонстрировать возможности перехвата баллистической ракеты средней дальности корабельными системами Aegis, говорится в сообщении.