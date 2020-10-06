Испытания планируются в Чёрном море: Зачем Турция "навострила" радары С-400

В визитах госсекретаря США Майка Помпео в Грецию и на Кипр усмотрели тревогу Штатов из-за активизации С-400 в Турции. Как сообщает газета Kathimerini, вероятно, активизация радаров С-400 вызвала тревогу в Белом доме. Тем более что США уже намеревались ввести санкции против Анкары за С-400. Впрочем, в Турции намереваются всё же провести испытания систем в Чёрном море, несмотря на негодование американцев.

К примеру, уже стало известно, что турки опробовали радары С-400. Так, предполагается, что они могли "навострить" радары для обнаружения греческих истребителей F-16 после их возвращения с маневров "Eunomia" 27 августа близ Кипра.

И именно это могло вызвать раздражение Вашингтона, ярким свидетельством которого стали визиты Помпео.

При этом, говорится в публикации Kathimerini, Крит, в целом, становится центром концентрации военной мощи США с параллельным усилением местной инфраструктуры.

Отмечается, что на острове будут не только греческие и американские войска, но и "подразделения из арабских стран, как это было в последние недели с боевыми самолётами из Объединённых Арабских Эмиратов".

Турция же настороженно относится к сближению Вашингтона и Никосии, передаёт "Репортёр".

По мнению представителя турецкого МИДа Хами Аксоя, подписанный ранее между Кипром и Соединёнными Штатами меморандум о взаимопонимании по созданию тренировочного центра не способствует достижению мира и стабильности на востоке Средиземного моря.