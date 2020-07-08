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Испытания гиперзвукового "Циркона" вышли на финишную прямую? В Нёноксе увидели намёк

08 июля 2020, 02:00  •  69 • Политика
Россия начала завершающие испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон"? Что таится между строк сообщения об эвакуации в связи с плановыми работами военных.
Посёлок Нёнокса в Архангельской области эвакуируют в связи с плановыми работами военных. Рядом с населённым пунктом находится 1-й научный центр войсковой части 09703, где проводятся испытания российских гиперзвуковых ракет.
Минобороны России попросило организовать для всех желающих выехать нёнокшан транспортные средства. Однако эвакуация не является обязательной, как это преподносят западные СМИ. Из этого можно сделать вывод о том, что военное ведомство более-менее уверено в успехе испытаний.
Эвакуация, предположительно, связана с финальными испытаниями новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая способна развивать скорость около 9 Махов, обладает дальностью полёта свыше тысячи километров и может уничтожать как морские, так и наземные цели. В Минобороны России официально не подтверждают данную информацию, что, в принципе, не удивительно.
Напомним, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" вызывают сильное беспокойство США, так как это оружие, в теории, способно безнаказанно поражать ключевые военные объекты США на западном, южном и восточном побережьях.

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