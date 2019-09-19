Испытание Зеленского: Кто на самом деле срывает встречу "нормандской четверки"

Вадим Пристайко в среду сокрушался о том, что 17 сентября не состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" якобы по вине России. При этом днем раньше, 16 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что "конкретные сроки встречи еще не были оговорены". Не подтверждали эту дату и остальные участники встречи.

Создалось впечатление, что Киев хотел провести саммит сам с собой, тем более, что само проведение встречи "нормандской четверки" напрямую зависело от переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила только сегодня, 18 сентября.

Минский провал

Предполагалось, что в рамках подготовки к саммиту "четверки", будут согласованы два самых важных момента — график поэтапного разведения войск на юго-востоке Украины и единая редакция "формулы Штайнмайера", которая оговаривает условия закрепления особого статуса Донбасса. Однако именно эта встреча, проходившая в Минске, и закончилась полным провалом.

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов рассказал, как представители Киева буквально одной фразой сорвали разведение сил в Золотом и Петровском. Отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", Украина поставила точку и в этом процессе: "Напомню, этот документ согласовали еще 11 сентября".

Дело в том, что и этот процесс должны были обговорить на том же заседании, поскольку он тесно связан с политическими вопросами.

Призрак киевской политической стратегии по Донбассу

Хотя Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что готов обсуждать и "формулу Штайнмайера", и реализацию Минских соглашений, это не мешало ему фактически держаться тех самых позиций, которые некогда были очерчены Петром Порошенко.

Костяк плана, оговоренного "нормандской четверкой" еще в 2015 году, состоял из принятия закона о выборах в Донбассе, прямых переговоров с народными республиками, придания региону особого статуса, проведения амнистии и, самое главное, реализации Минских соглашений.

Четыре года спустя ни один пункт из плана, предложенного тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, так и не был выполнен.

Более того, новые Киевские власти даже приблизительно не могут очертить свою стратегию по Донбассу. Сегодня эта стратегия - скорее призрак, чем реальность, несмотря на многословные утверждения президента Зеленского о "желании остановить войну" и спекулятивных заявлениях о том, что "там гибнут наши люди – украинцы".

Однако пока стало ясным: Киев настаивает на том, что сама по себе "формула Штайнмайера", которую якобы Украина согласовала "под давлением" остальных сторон, документ "заведомо неприемлемый". К примеру, Москва настаивает на том, чтобы "особый статус" Донбасса был закреплен в Конституции страны, а Киев настаивает на том, что кризис на востоке Украины должен быть решен через реформу о децентрализации, при том, что против этого выступают многие украинские политики.

Позиция Зеленского в переписывании Минских соглашений?

Впрочем, нельзя сказать, чтобы Зеленский вообще никак не обозначал свою позицию по ситуации в Донбассе. Несколько дней назад украинский гарант заявил о том, что не считает уместным проведение в Донбассе выборов прямо сейчас. С его точки зрения, процесс голосования на юго-востоке Украины - идея преждевременная. Для начала, по словам украинского лидера, следует провести встречу в "нормандском формате"...

А тут сразу возникает вопрос. "Нормандский формат" утвердил Минские соглашения, а в основе этих соглашений - возможность проведения выборов в Донбассе. Так что изменится, если состоится новая встреча?

Как бы там ни было, Зеленский говорит так: "...Я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в "нормандском формате", потому что это часть минских договоренностей".

С одной стороны, условия проведения выборов прописаны в Минских соглашениях. С другой, как говорит Зеленский, беседа на тему "может быть только теоретической" - именно на очередной встрече в "нормандском формате". Кроме того, Зеленский добавил, сначала он хочет решить вопрос обмена людьми, а затем вернуться к разведению сил. А дальше - выборы в Донбассе.

"Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству", - добавил Зеленский, полностью "переписав" Минские соглашения.

Минские соглашения как "наследство Порошенко" для Зеленского

Своим мнение по поводу тупиковой ситуации, сложившейся в переговорах по Донбассу, с Царьградом поделился редактор раздела "История" издания "Украина.Ру" Александр Васильев.

По его мнению, в пресловутой "формуле Штайнмайера" ничего нового для Донбасса нет. По сути, это своего рода дополнительный протокол, в котором расписан порядок выполнения Минских соглашений, и только.

Согласно условиям, выдвинутым Россией, Украина должна была дать письменные гарантии выполнения соглашений, подписанных в Минске, то есть подтверждение того, что Киев будет выполнять эти условия именно по "формуле Штайнмайера", предложенной международными посредниками.

"Раз Россия требует письменной фиксации выполнения этой формулы, значит, сама Россия с этой формулой согласна. То есть это такой способ продемонстрировать, что Киев в реальности исполнять Минские соглашения не намерен. И, собственно говоря, в этом вся интрига", - считает Васильев.

Журналист отметил, что Зеленский на себя не хочет брать "никаких отягощений", которые ему остались в наследство от режима Порошенко. И это может показаться тем самым позитивным моментом, который так любит видеть в Зеленском российская пресса.

В целом СМИ России пытаются рассмотреть в украинском президенте "что-то новое и хорошее". К примеру, в среду, 18 сентября, Зеленский уволил с поста главы украинского Института национальной памяти одиозного националиста Владимира Вятровича, избавившись таким образом от наследства Порошенко.

И точно также многие в России видят Минские соглашения как некий позитивный выход из кризиса в Донбассе. Однако Зеленский не собирается эти соглашения выполнять, так как они не им заключены. Так что никаких принципиальных подвижек в этом вопросе не наблюдается.

"Всё в данном случае упирается в то, что Зеленский не хочет на себя брать те риски, обязательства, которые были взяты Порошенко. В этом плане, как мне кажется, едва ли что-то принципиально изменится. Российская позиция здесь не подразумевает какого-то дальнейшего отступления. И так уже Минские соглашения, по сути, на самом деле выгодны в первую очередь Украине как таковой, они сохраняют её территориальную целостность. А уж чего-то ещё большего для Украины сделать уже невозможно", - считает украинский журналист

По его мнению, дело теперь уже за украинскими политиками, однако строгое выполнение буквы и духа Минских соглашений им не интересны.